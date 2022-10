Tu Sì Que Vales, settima puntata: Belén Rodriguez è una diva con l’abito monospalla Sabato 29 ottobre 2022 va in onda la settima puntata del talent show Tu sì Que Vales: ancora una volta Belén stupisce con un look “allacciato” al collo come un foulard.

A cura di Beatrice Manca

Tra gli appuntamenti fissi del sabato sera televisivo c'è Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 diventato ormai un rito irrinunciabile per i fan del programma. Tra gli ospiti della settimana puntata, in onda sabato 29 ottobre, ci sono i The Tenors, il gruppo pop lirico che presenta in Italia il brano Miracles. In giuria rivedremo Maria De Filippi e Sabrina Ferilli (con un paio di audaci tacchi verdi fluo!) e al tavolo dei conduttori ancora una volta c'è Giulia Stabile, chic con il tailleur celeste. A vincere la gara di stile, però, è sempre la co-conduttrice Belén Rodriguez, con un sofisticato look color caffé.

L'abito foulard di Belèn Rodriguez

Belèn ha una vera e propria passione per la moda e, puntata dopo puntata, sfoggia look sempre ricercati e di tendenza. Durante l'ultima puntata aveva sfoggiato un look scollato in total white, ora ritorna al colore che più ama – il marrone intenso – con un look monospalla caratterizzato da un intreccio intorno al collo, a mo' di foulard. Aveva scelto un colore simile per la prima puntata, quando aveva incantato il pubblico con un abito cut out.

I conduttori di Tu Sì Que Vales

Belen con gli orecchini a cerchio a Tu Sì Que Vales

Per completare il look la showgirl e conduttrice argentina ha raccolto i capelli in una coda di cavallo alta e tirata, mettendo in mostra gli orecchini scintillanti. Belén ha scelto i maxi cerchi dorati dal sapore gipsy, abbinati ad alcuni anelli sottili. Nel corso delle puntate Belèn ha spaziato dai look in pelle ai colori vitaminici, dai minidress agli abiti lunghi. La finale di Tu Sì Que Vales si avvicina: come ci stupirà la conduttrice nei prossimi look?