Sabrina Ferilli, estate in barca senza filtri né make-up: è chic con bikini nero e occhiali da sole Sabrina Ferilli è in vacanza in attesa di tornare agli impegni in tv. Ha scelto il più intramontabile e chic dei look balneari: il due pezzi total black.

A cura di Giusy Dente

Prima di ritornare agli impegni i lavoro in tv, Sabrina Ferilli si sta godendo le sue vacanze italiane. L'attrice è un volto di punta di Tu si que vales: la sua è la voce della giuria popolare, che si aggiunge a quella degli altri quattro giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Al timone della prossima edizione del seguitissimo show, ci sarà nuovamente Belen Rodriguez, assieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Alcune registrazioni sono state già effettuate, come ha testimoniato la showgirl argentina, anticipando alcuni look che le vedremo addosso nel corso delle prime puntate del programma. Per tutti ora, però, adesso è il momento del relax.

L'estate di Sabrina Ferilli

L'attrice ha inaugurato l'estate con un viaggio in Croazia e ha condiviso con fan e follower qualche scatto dei suoi primi look balneari. La 58enne non esita quando si tratta di mostrarsi nella sua quotidianità, in versione acqua e sapone. Il suo segreto, semplicemente, è fregarsene dei giudizi della gente, di ciò che gli altri potrebbero pensare di lei, del suo viso, del suo corpo.

La sua estate sta proseguendo all'insegna del mare e i nuovi scatti la immortalano a bordo di uno yacht, circondata dall'azzurro delle acque e del cielo. Indossa il più intramontabile dei bikini, il must have che tutte includono sempre nel guardaroba delle vacanze: il due pezzi total black. Quello dell'attrice è composto da reggiseno con coppe e spalline sottili regolabili, slip con laccetti sui fianchi, abbinato a un paio di occhiali da sole di tendenza.

Sono il modello da gatta, il preferito dalle celebrities, gettonatissimo questa estate: lo hanno scelto Jennifer Lopez a Capri, ma anche Costanza Caracciolo e Michelle Hunziker nelle loro vacanze. Non sappiamo con chi sia in questo momento l'attrice, ma sicuramente si sta affidando alla compagnia di un buon libro nei momenti di riposo.