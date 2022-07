Giulia Salemi cambia drasticamente look per l’estate: stupisce i fan col long bob Addio capelli lunghi: Giulia Salemi ha stupito i fan con un long bob, un caschetto trendy che ai fan è piaciuto molto.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in Mugler

Con l'arrivo dell'estate sono tante le donne che optano per un cambio hair look, scegliendo un taglio più fresco e più adatto alla stagione calda: trendy certo, ma anche comodo. Arisa pochi giorni fa ha ammesso che per tutta l'estate la vedremo coi suoi capelli naturali, cortissimi: lei è una fan delle extension extra long, ma ha deciso di metterle da parte per un po', per far respirare la chioma. Anche Kim Kardashian ha nuovamente stravolto la sua immagine: dopo essere passata dal nero al biondo platino, a anche lei ha dato un taglio netto, stupendo i fan con uno stiloso caschetto. Si aggiunge all'elenco anche Giulia Salemi.

Giulia Salemi cambia look

Siamo abituati a vederla con la lunga chioma color nero corvino: negli anni Giulia Salemi è sempre rimasta fedele a questo hair look. Vanta una chioma lucida che ama portare sia liscia che mossa, con o senza frangetta, ma non l'ha mai tinta né ha mai fatto pazzie o tagli drastici. Per lo meno fino a questo momento! Ha stupito i fan mostrandosi con un long bob leggermente più lungo davanti, con riga centrale. I fan hanno molto apprezzato, ma non è chiaro se si tratti di una parrucca o di un vero stravolgimento d'immagine. Nella foto, infatti, sembra che la modella sia su un set fotografico, indossa un body firmato Mugler. "Strane voglie e dove trovarle" ha scritto, ricevendo moltissimi complimenti per il modo in cui il long bob le incornicia il viso dando profondità e intensità allo sguardo.

Il bob è il must di stagione

Il bob è il taglio perfetto per l'estate e ogni anno conquista tantissime donne, perché sta bene davvero a tutte. È trendy, versatile, ma soprattutto pratico e comodo. Necessita relativamente di poca manutenzione, risulta naturale e anche in versione disordinata è sempre stiloso. Soprattutto la variante wavy è quella più in voga al momento: le onde sono la soluzione perfetta per essere alla moda, raffinate o rock a seconda di quanto il taglio sia spettinato o viceversa perfettamente messo in piega. Il bob è un evergreen che non passa mai di moda.