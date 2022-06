Soft wave bob, il taglio corto e minimal perfetto per l’estate 2022 Corto, sbarazzino e facile da gestire a casa: il taglio più trendy dell’estate è il soft wave bob, il caschetto con le onde morbidissime e naturali che sta bene a tutte.

Se sei alla ricerca di un taglio corto per l'estate 2022 il look da provare è il soft wave bob. Il classico bob diventa mosso con una caratteristica particolare: le onde sono morbidissime e appena accennate. Non pensate alle classiche onde perfette e definite: lo styling perfetto per l'estate 2022 è spettinato e morbido, estremamente naturale. Scopri nella gallery tutte le idee da copiare per un hair style di tendenza!

Il bob con onde leggere e naturali

La parola chiave per i capelli di tendenza dell'estate 2022 è naturalezza, in particolare se abbinata ad un taglio corto come il bob: il soft wave bob riporta in voga il bob mosso, ma quest'estate si parla di un mosso estremamente naturale, con un'onda delicata, destrutturata e appena accennata. Il look finale risulta spettinato a regola d'arte, facilissimo da replicare a casa e senza bisogno di troppa manutenzione. Morbido e spensierato, è perfetto per chi vuole sfoggiare un taglio corto durante l'estate: potrai scegliere una lunghezza mini per lasciare il collo scoperto, per un taglio a prova di caldo, oppure scegliere qualche centimetro in più per un look sensuale ma raffinato.

Il soft wave bob è un taglio decisamente versatile: potrai scegliere la lunghezza ideale per te in base alla forma del tuo viso, per valorizzarlo al meglio. Si adatta perfettamente sia al ciuffo che a una frangia leggera e sfilata, alla scriminatura centrale oppure a quella laterale e può essere abbinato sia ai colori tradizionali come il castano, il biondo o il ramato, oppure alle versioni più pop e vivaci come i colori pastello. Per creare lo styling perfetto a casa tua potrai semplicemente asciugare i capelli a testa in giù dopo aver applicato uno spray texturizzante al sale: potrai anche lasciare asciugare i capelli all'aria aperta, dal momento che l'umidità favorirà il movimento naturale della chioma. Se i tuoi capelli sono particolarmente lisci potrai creare il movimento con una piastra oppure un ferro dal diametro ampio, andando poi a pettinare i capelli una volta raffreddati per aprire le onde. In questo caso sarà fondamentale utilizzare delle sezioni larghe da arricciare in modo morbido e non troppo stretto attorno allo styler per creare un'onda più naturale.