Tagli capelli corti estate 2022: tutti i look a cui ispirarsi per essere alla moda

A cura di Federica Ambrogio

L'estate è il momento perfetto per cambiare taglio di capelli: quest'anno osa con i capelli corti, scegliendo uno tra i tagli corti di tendenza per l'estate 2022. La scelta potrà ricadere sui look geometrici e simmetrici, sull'iconico pixie cut o ancora sul caschetto corto, fino ad arrivare ai tagli dall'animo vintage come il mixie cut. I tagli corti si rivelano estremamente pratici per la stagione calda e ti permetteranno di sopportare anche le temperature più elevate. Sbarazzini e comodi da gestire anche a casa si adattano a tutte le età e possono essere personalizzati in base alla forma del viso. Scopri le foto dei tagli corti più trendy da indossare quest'estate!

Il Pixie cut per chi ama il taglio cortissimo

Tra i tagli corti più trendy di sempre c'è il pixie cut: anche per l'estate 2022 si riconferma uno dei look di tendenza per chi ama i capelli corti. Versatile e sbarazzino può essere portato con ciuffo laterale maxi o frangia scalata e può essere abbinato a styling differenti, da quello spettinato a quello ordinato ma voluminoso fino all'effetto bagnato con assenza totale di volume.

Mixie è il taglio di tendenza per chi ama le mezze misure

Per l'estate 2020 uno dei tagli di tendenza sarà il mixie, come quello proposto da Sens.ùs nella collezione Iris Collection Part 2. Il mixie cut è un taglio che unisce le caratteristiche del pixie a quelle del mullet e che può essere indossato sia da uomini che da donne. La sommità del capo è caratterizzata da capelli corti, con frangia o ciuffo proprio come nel pixie cut, mentre sulla nuca i capelli sono più lunghi come nel mullet. Lo styling perfetto è quello spettinato e mosso naturale.

Il caschetto che non passa mai di moda

Non può mancare nella lista dei tagli più trendy il caschetto corto: geometrico e preciso, l'estate 2022 lo vuole tagliato all'altezza delle orecchie con una precisione estrema. Perfetto se abbinato a una mini frangia, rigorosamente geometrica per non spezzare l'armonia del look. È perfetto per chi ha il viso minuto e proporzionato.

Tagli capelli corti sfilati

Corti e sfilati: il look per chi ha i capelli voluminosi e ama i tagli corti. Ideale sia sul capello liscio che riccio è perfetto da portare sbarazzino e spettinato, ed è quindi facile da mantenere anche a casa. Per lo styling utilizza una mousse texturizzante per dare ancora più corpo al capello: per dare più movimento puoi anche impreziosire la tua chioma con delle schiariture a contrasto.

Il curly pixie è perfetto per chi ha i capelli ricci

Il pixie cut non è solo liscio: per l'estate 2022 anche chi ha i capelli ricci potrà osare con il curly pixie, il taglio corto con ciuffo laterale dedicato a chi capelli ricci. Con questo look saranno ideali i tagli che lasciano alcune ciocche più lunghe per creare un effetto ribelle sulle chioma. Se hai i capelli mossi potrai optare per una rasatura laterale e creare giochi di volume con la radice e il ciuffo.

I capelli biondi e corti dell'estate 2022

Per l'estate non può mancare il biondo, perfetto sia con i tagli medi che con quelli cortissimi: dal buzz cut biondo ossigenato proposto da Tony & Guy al pixie cut con ciuffo XL che abbiamo visto nella Indola Collection P/E 2022, il biondo sarà al centro dell'attenzione. Nella sfumate dorate e miele è perfetto per chi ha la carnagione ambrata e calda, mentre il biondo Marilyn e cenere sarà perfetto per chi ha la pelle chiara e rosata.

I tagli perfetti con i capelli ramati

I capelli corti dell'estate 2022 saranno esaltate anche dalle sfumature ramate, ideali per mettere in risalto l'abbronzatura. Il ramato potrà essere visto come schiaritura per impreziosire i capelli scuri, come quelli castano cioccolato, oppure come colore pet tutta la chioma per chi ama i look più audaci. È ideale soprattutto per chi ha la carnagione ambrata e dorata. Ideale per dare luce a un pixie cut ma anche al caschetto oppure al mixie.