Tagli capelli medi 2022: le tendenze per l’estate a cui ispirarsi

Tra le tendenze capelli per l'estate 2022 spopolano i tagli medi, scalati e sbarazzini. Dallo shag portato liscio oppure mosso fino al lob, passando per l'intramontabile caschetto e i tagli che definiscono i capelli ricci. È il taglio ideale per la stagione estiva perché è facile da gestire e sempre in ordine anche con la piega fai da te. Il taglio medio infatti è uno dei più gettonati perché in grado, con le dovute personalizzazioni, di valorizzare qualsiasi forma del viso e si abbina perfettamente sia ai colori tradizionali che a quelli pop e pastello. Ecco le foto a cui ispirarsi se vuoi cambiare il tuo look con un taglio medio.

Idee tagli medi per capelli ricci

Per chi ha i capelli ricci le parole d'ordine per il taglio di capelli dell'estate 2022 è volume e naturalezza. I ricci sono sì definiti ma non troppo strutturati e artificiali, e i tagli medi si arricchiscono di ciocche più lunghe e ribelli. Pratico per la stagione estiva il taglio più corto dietro la nuca che ti permetterà di sopportare anche le temperature più elevate. Ideali anche i giochi di luce a contrasto che illumineranno la chioma rendendo il riccio protagonista del tuo look.

Il caschetto con frangia è il must per l'estate 2022

Che il caschetto sia il taglio di capelli più in voga di sempre non è certo una novità. Per l'estate 2022 si conferma ancora una volta tra i look più in voga, a patto che sia abbinato a una frangia. Il taglio must have arriva tra mascella e spalle e può essere portato perfettamente liscio oppure mosso e sbarazzino come l'idea proposta da Mitù. Uno dei tagli più facili da gestire che sta bene a tutte.

Il caschetto sbarazzino di Mitù

Il long bob sfilato per capelli mossi

Per chi ama i tagli leggermente più lunghi sarà ideale un altro taglio iconico, il long bob: un taglio che supera le spalle da portare mosso e spettinato. La riga potrà essere centrale oppure laterale con un ciuffo importante e anche in questo caso i capelli potranno essere impreziositi da riflessi luminosi che creeranno ancora più movimento sulla chioma mossa.

lI lob di Compagnia della Bellezza

I tagli capelli medi scalati per capelli castani

Tra i tagli di capelli ideali per chi porta lunghezze medie ci sono i look scalati: leggeri e pratici da gestire soprattutto se li lasci asciugare all'aria aperta e ami i look spettinati e naturali. Ideali da abbinare ai colori caratterizzati da sfaccettature e riflessi che creano movimento, i capelli scalati sono perfetti per chi ha i capelli sottili perché donano volume e possono essere abbinati a frangia a tendina o a ciuffi laterali.

Lo shag cut liscio con frangia lunga

Tra i tagli medi da provare per l'estate 2022 c'è anche lo shag, il taglio che si ispira agli anni ’70 e ai look voluminosi e spettinati delle Charlie’s Angels. Siamo soliti vederlo nella versione mossa e sbarazzina che nonostante resti tra i look più gettonati viene affiancato dalla versione liscia con la frangia lunga. Un look non troppo studiato ma spettinato e naturale come quello proposto da Evos Parrucchieri.

Lo shag liscio di Evos Parrucchieri

Tagli medi: i capelli biondi e lisci

Tra i look più amati di sempre ci sono senza dubbio i capelli biondi, che si tratti del biondo Marilyn oppure di un biondo caldo e dorato. Per l'estate 2022 l'abbinamento perfetto è quello con il taglio medio e portato liscio: dal lob al caschetto, i capelli sono voluminosi ed eleganti, con la scriminatura centrale oppure con la frangia lunga. Il caschetto biondo viene portato invece con le punte più lunghe sul davanti per ricreare un taglio asimmetrico.

Il taglio medio biondo di Spiral Portraits

Il taglio medio con la frangia per i capelli rossi

Per l'estate 2022 il taglio medio più trendy per chi ha i capelli rossi è quello con la frangia: geometrica o a tendina, può essere lunga fino a sfiorare la linea della sopracciglia oppure portata cortissima per un look grafico. Bello anche il contrasto tra frangia liscia e styling mosso.