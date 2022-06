Simone Ashley, Kate Sharma di Bridgerton cambia look: addio maxi trecce, ora sfoggia long bob e frangia Simone Ashley, alias Kate Sharma di Bridgerton, ha cambiato look in modo drastico. Dopo aver spopolato con le sue maxi trecce nella serie, ci ha dato un taglio e ora sfoggia long bob e frangetta.

A cura di Valeria Paglionico

La seconda stagione di Bridgerton ha letteralmente spopolato e ha visto la nascita di una nuova star: Simone Ashley, alias Kate Sharma, la donna che nella serie di Netflix è riuscita a coronare il suo d'amore sposando il protagonista Anthony Bridgerton. Da quando le puntate sono state rilasciate ad oggi ha calcato innumerevoli red carpet, è diventata seguitissima sui social e ogni suo look riesce a lasciare il segno. Fino ad oggi siamo stati abituati a vederla con i capelli lunghi e fluenti ma ora pare che abbia cambiato registro: su Instagram si è mostrata in una versione inedita con un nuovo taglio sbarazzino.

Simone Ashley cambia stile dopo Bridgerton

In Bridgerton Simone Ashley ha incantato tutti con la sua bellezza: nei panni di Kate ha abbinato i meravigliosi abiti gioiello di seta a delle acconciature con i capelli extra long, dai raccolti bon-ton alle trecce maxi lunghe fino ai fianchi. Una volta tornata alla vita "reale" ha mantenuto invariata la lunghezza della chioma ma ha lasciato nell'armadio le coroncine e gli accessori hair scintillanti. Da qualche giorno a questa parte ci ha dato un taglio netto, documentando la trasformazione sui social poco prima di lasciare Seattle.

Il nuovo taglio di capelli dell'attrice

La Kate di Bridgerton ora sfoggia un adorabile long bob, lo porta liscio e setoso, così da mettere in risalto le lunghezze. La vera novità, però, è la frangetta a cuore, uno dei must-have del momento in fatto di hairstyle: è leggera, sfilata, ha dei ciuffi leggermente più lunghi tra un occhio e l'altro e aggiunge un tocco sbarazzino alla sua immagine. Certo, la differenza rispetto a quando recitava nella serie è evidente ma non per questo l'attrice ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. Insomma, Simone ha detto addio al suo alter ego, ora si sente libera di osare con acconciature moderne e all'ultima moda.