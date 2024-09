video suggerito

Rebel Wilson e Ramona Agruma si sono sposate: look coordinato con abiti da principesse La coppia è convolata a nozze in Italia, celebrando un matrimonio blindatissimo in Sardegna. Abiti principeschi coordinati per le spose.

A cura di Giusy Dente

Rebel Wilson e Ramona Agruma, 2023 Vanity Fair Oscar Party

Rebel Wilson e Ramona Agruma hanno coronato il loro amore convolando a nozze. La coppia ha pronunciato il fatidico sì sabato: hanno scelto l'Italia come location, celebrando il matrimonio in Sardegna, presso l'Hotel Cala di Volpe, una cerimonia privata blindatissima per pochi invitati intimi. Sono molto affezionate al Belpaese: qui hanno trascorso la loro prima vacanza. La notizia delle del matrimonio è giunta a sorpresa: nulla era trapelato, nei giorni scorsi.

La storia d'amore di Rebel Wilson e Ramona Agruma

Rebel Wilson e Ramona Agruma hanno reso pubblica la loro relazione nell'estate 2022, quando l'attrice australiana ha fatto coming out durante il Pride Month, presentando sui social la compagna. Lei è un'imprenditrice, fondatrice del marchio di moda sostenibile Lemon Ve Limon. A fine anno sono diventate mamme e hanno accolto in famiglia una bimba nata tramite madre surrogata, la piccola Royce Lillian Elizabeth, che ha reso ancora più solido il loro legame. A quel punto il passo successivo è stato la proposta di matrimonio. È giunta a febbraio 2023 nel corso di una vacanza a Disneyland (California), location scelta non a caso. Infatti nel fare coming out, la star di Pitch Perfect aveva scritto sui social: "Pensavo di essere alla ricerca di un principe Disney, ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa". E alla sua principessa ha regalato come pegno d'amore un anello preziosissimo, proprio fuori dal castello della Bella Addormentata.

Le spose come due principesse

Essendo l'una la principessa dell'altra, le due spose non potevano che optare per degli abiti degni di una fiaba. Le spose hanno indossato due creazioni simili, un look nuziale coordinato, all'insegna del bianco, dunque molto tradizionale. Spalle scoperte per entrambe, ma vestito con cintura sottile in vita per Rebel Wilson e con perline per Ramona Agruma, rispettivamente coi capelli sciolti la prima e raccolti la seconda. Al termine della cerimonia si sono scambiate un bacio sotto un arco di fiori bianchi, che ha fatto da cornice all'inizio della loro vita matrimoniale.

