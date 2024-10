Rebel Wilson e Ramona Agruma vestono coordinate nella prima uscita di coppia dopo il matrimonio

video suggerito

Rebel Wilson e Ramona Agruma si sono sposate. La cerimonia si è svolta in Italia, in Sardegna per la precisione, presso l'Hotel Cala di Volpe, dove le due hanno celebrato il loro amore in presenza di pochi intimi. Hanno pronunciato il fatidico sì e poi sono volate in Francia: hanno preso parte a uno show a Parigi, nel corso della Settimana della Moda in corso nella capitale.

Le due sono una coppia da circa due anni. L'attrice australiana (nota per i ruoli in Pitch Perfect, Le amiche della sposa, Cheerleader per sempre) ha fatto coming out nell'estate 2022, rendendo pubblica la relazione con l'imprenditrice, fondatrice del marchio di moda sostenibile Lemon Ve Limon. Sui social hanno poi condiviso la grande notizia dell'allargamento della famiglia: hanno annunciato l'arrivo di una bambina, una figlia nata tramite madre surrogata, la piccola Royce Lillian Elizabeth. A quel punto c'è stata la proposta di matrimonio a Parigi, proprio fuori dal castello della Bella Addormentata. Per il matrimonio, entrambe si sono vestite proprio come due principesse, con due abiti bianchi tradizionali firmati Pronovias.

Rebel Wilson e Ramona Agruma: dal matrimonio alla sfilata

Salutata l'Italia, le due sono volate a Parigi per la loro prima uscita da mogli. Sono tornate in una città a cui sono molto legate, quella della proposta di matrimonio. Hanno partecipato alla sfilata di Maison Yoshiki, che il 30 settembre ha presentato la collezione prêt-à-porter Primavera/Estate 2025 al Palais de Chaillot, in una grande sala espositiva vicino alla Torre Eiffel. Il marchio giapponese ha debuttato a Milano a febbraio e l'evento di lunedì è stato il secondo show. La coppia ha preso parte alla serata con un look cordinato all'insegna del total black: cappotto doppiopetto in velluto nero con cintura in vita per l'attrice, che ha optato per camicia bianca, pantaloni di pelle e intramontabili décolleté. Cappotto doppiopetto0, ma lungo, per Ramona Agruma, anche questo con cintura in vita, maniche ampie leggermente a sbuffo sulle spalle e scollo ampio. Sorridenti e mano nella mano hanno fatto la loro prima uscita di coppia da quando hanno pronunciato il fatidico sì.