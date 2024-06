video suggerito

L’abito da sposa principesco di Raissa: ricami di cristallo e maxi velo per il matrimonio con Momo Momo e Raissa, i due content creator diventati famosi su TikTok, si sono sposati ieri in provincia di Torino. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la sposa, che col suo abito bianco tempestato di ricami e cristalli si è trasformata in una principessa moderna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stagione dei matrimoni sta entrando nel vivo e sono molte le coppie famose che hanno scelto proprio questo momento dell'anno per pronunciare il fatidico sì. Gli ultimi che lo hanno fatto sono stati Mohamed Ismail Bayed, in arte Momo, e Raissa Russi, i due content creator da quasi 800.000 followers su Tik Tok che, a meno di un anno dalla proposta di nozze a Dubai, ora sono diventati ufficialmente marito e moglie. Lui è di origini marocchine e di religione musulmana, lei originaria di Torino e di fede cristiana, ad oggi sono diventati il simbolo dell'amore capace di superare barriere culturali e religiose. Al di là della cerimonia da sogno, ad attirare le attenzioni dei fan è stato l'abito bianco di Raissa Russi: ecco chi ha firmato il look bridal dallo stile tradizionale e principesco.

La location del matrimonio di Momo e Raissa

Lunedì 17 giugno è stato un gran giorno per Momo e Raissa: hanno coronato il loro sogno d'amore a meno di un anno dalla proposta, diventando marito e moglie in una residenza nella periferia di Torino.

Il matrimonio di Momo e Raissa

Per essere precisi, la location che hanno scelto è la Palazzina di caccia di Stupinigi, un meraviglioso palazzo storico proclamato nel 1997 patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Finestre ad arco, mura di marmo bianco, lampadari di cristalli, scalinate gold: la coppia di content creator non avrebbe potuto desiderare un luogo migliore per dare il via a una nuova fase della sua vita.

Leggi anche Tutti gli omaggi nascosti nell'abito da sposa di Olivia Henson per il Royal wedding

Raissa in Atelier Emé

Chi ha firmato l'abito da sposa di Raissa Russi

Per un evento tanto atteso come il matrimonio Raissa ha curato il suo look nei minimi dettagli. Ha rispettato la tradizione del bianco e delle stile principesco affidandosi ad Atelier Emé, che ha realizzato per lei un lungo abito total white in tulle e pizzo, un modello con maxi gonna a ruota, scollo a cuore e maniche trasparenti, la sua particolarità? Era interamente decorato con ricami di cristalli. Non è mancato il lunghissimo velo coordinato che ha portato davanti al viso mentre percorreva la navata. Bouquet di fiori bianchi, collana choker di perle abbinata agli orecchini pendenti e acconciatura raccolta con due ciuffi laterali che incorniciano il viso: Raissa ha così trasformato le sue nozze in un sogno glamour.