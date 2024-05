video suggerito

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, il look per il matrimonio con abiti colorati in tinta con gli occhiali Le due amiche hanno partecipato a una cerimonia di nozze a Massa Lubrense a nord di Sorrento e hanno scelto di indossare dei look coordinati. Tutti i dettagli sugli abiti.

A cura di Annachiara Gaggino

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele

"Diamo via alla wedding season", scrive Aurora Ramazzotti sotto l'immagine che la ritrae con un abito da cerimonia. Assieme a lei l'amica Sara Daniele con cui si è recata a Massa Lubrense a nord di Sorrento per festeggiare le nozze di Claudia Obberauch. Le due posano assieme nel cortile davanti alla chiesa con il mare come sfondo e la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non perde occasione per lasciare spazio anche a un po' di ironia pubblicando nel carosello uno scatto della figlia del celebre cantautore napoletano, Pino Daniele, mentre parla al telefono, descrivendola come "sempre operativa".

Aurora Ramazzotti

Gli abiti coordinati di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele

Le due amiche hanno voluto sfoggiare outfit coordinati per la cerimonia, un modo per omaggiare il rapporto che le lega. Un legame duraturo, che è riuscito a superare anche il periodo della quarantena, quando Sara Daniele ha passato il lock down con Aurora Ramazzotti nella villa che Michelle Hunziker condivideva a Bergamo con Tomaso Trussardi.

Aurora Ramazzotti

L'amicizia profonda che le unisce viene evidenziata anche nella scelta degli abiti per questo matrimonio, entrambi firmati Atelier Emé. Aurora Ramazzotti ha scelto un modello rosa cipria caratterizzato dalle spalline sottili, una gonna svasata e drappeggiata e una profonda scollatura a V.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele

Il modello rimanda un po' al celebre vestito bianco di Marylin Monroe indossato nel film Quando la moglie è in vacanza. Al capo ha abbinato un paio di slingback dorate con tacco basso.

Sara Daniele

Sara Daniele, invece, ha optato per un outfit blu, dall'abito alle scarpe. Per lei un vestito stile impero, allacciato dietro al collo e drappeggiato sotto il seno con una gonna che scende lunga fino ai piedi e uno spacco laterale. Anche per lei slingback metallizzate abbinate alla mise. Entrambe hanno poi indossato per una foto delle fasce di seta sui capelli, abbinandole a un paio di occhiali da sole, ovviamente in tinta, rendendo il look un po' ironico.