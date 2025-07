Quanto costa la tutina in stile giapponese indossata da Michelle Hunziker a Mykonos

Michelle Hunziker è a Mykonos con le figlie e ha approfittato di un aperitivo serale per dare il meglio di lei in fatto di stile. Chi ha firmato e quanto costa il suo abito d’ispirazione giapponese?

L'estate 2025 è entrata nel pieno e le star lo sanno bene, visto che sono letteralmente "scappate" dalle città infuocate per godersi le tanto meritate vacanze. Michelle Hunziker è tra queste: dopo essere state tra le grandi protagoniste televisive dell'ultimo anno lavorativo, ora ha dato ufficialmente il via alle ferie. Da qualche giorno è volata a Mykonos con le figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi ed è stata raggiunta anche dall'ex marito Eros Ramazzotti (che ha voluto trascorrere qualche giorno in compagnia del nipote Cesare). Quale migliore occasione di questa per puntare tutto su uno stile vacanziero originale e glamour? Ecco chi ha firmato e quanto costa il nuovo abito "giapponese" della conduttrice.

Il trend degli abiti giapponesi è il più cool dell'estate

Nei giorni scorsi l'avevamo vista tra bikini color sabbia e originali due pezzi a effetto pelle, oggi ritroviamo Michelle Hunziker in una versione "serale" super glamour. Sullo sfondo del resort greco in cui sta trascorrendo le vacanze, ha improvvisato una sfilata, sfoggiando un look da aperitivo che non poteva passare inosservato agli appassionati di moda.

Michelle Hunziker a Mykonos

La conduttrice ha seguito la mania degli outfit in stile giapponese e, come già fatto sia dalle colleghe Diletta Leotta che ha Elodie, ha indossato una mini jumpsuit che ricorda gli iconici vestiti delle geisha orientali. Il brand a cui si è affidata è Alice+Olivia della designer americana Stacey Bendet.

Michelle Hunziker in Alice+Olivia

Michelle Hunziker con il look da geisha

Sebbene a primo impatto sembri un mini dress, in realtà l'abito indossato da Michelle Hunziker è una tuta. Si tratta del modello Lucy di Alice+Olivia: ha il colletto coreano con scollo a V, le maniche corte a palloncino, gli shorts ampi e una cintura coordinata che segna il punto vita, la sua particolarità? È a fondo rosso ma decorato all-over con dei disegni etnici color panna che ricordano le grafiche orientali. Disponibile su tutti gli e-commerce di moda di lusso, la jumpsuit viene venduta a 455 euro. Michelle l'ha abbinata a un paio di zoccoletti di pelle tabacco, un modello mules col tacco medio e largo. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le loro prossime vacanze?