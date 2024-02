Quali sono i portafortuna e i riti scaramantici di cantanti e conduttori a Sanremo 2024 Al Festival di Sanremo non vengono ammessi errori ed è per questo che sia i cantanti in gara che i conduttori provano a scongiurare la sfortuna con amuleti e riti scaramantici: ecco quali sono i portafortuna degli artisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo è da sempre l'evento più atteso dell'anno nel mondo dello spettacolo italiano e anche durante la 74esima edizione appena cominciata sta attirando tutte le attenzioni dei media. Conduttori e Big sono i protagonisti indiscussi della kermesse canora: per una settimana tutti i riflettori sono puntati su di loro e ogni piccolo "errore" finisce sulle prime pagine dei giornali, dando vita a discussioni e polemiche che tengono banco per giorni. Come fanno gli artisti a scongiurare ogni piccolo intoppo o défaillance? Con dei portafortuna nascosti nei loro look: ecco cosa portano sul palcoscenico dell'Ariston per "scacciare il malocchio" durante lo show.

I talismani per attirare energie positive a Sanremo 2024

A Sanremo nessun errore viene perdonato, dagli incidenti di stile alle piccole stecche, anzi, i media sono attentissimi a scovare ogni tipo di colpo di scena per poter così urlare allo scandalo. Gli artisti protagonisti del Festival, dunque, si ritrovano a vivere sotto pressione per un'intera settimana ed è chiaro che nei momenti di maggiore stress sono disposti a provare di tutto pur di cacciare la sfortuna. In questa edizione 2024 sono moltissimi coloro che si affidano a talismani o riti scaramantici: che funzionino o no, non importa, la cosa certa è che vengono usati per attirare energie positive durante i live.

Dargen D'Amico in Moschino

I portafortuna di Mahmood

Dopo aver dato il meglio di loro in fatto di stile sul green carpet inaugurale, anche all'Ariston i Big si stanno sfidando a colpi di eleganti abiti da sera, tacchi a spillo e dettagli originali. La cosa che in pochi sanno è che nei loro look da palcoscenico nascondono sempre degli amuleti. Mahmood, ad esempio, nell'intervista rilasciata a Fanpage.it ha dichiarato: "Ho fatto in modo che il portafortuna di sempre quest’anno sia per la prima volta con me sul palco tutte le sere".

Ghali in Thom Browne

Ghali sul green carpet ha portato una borsa a forma di elefante come portafortuna, Rose Villan e I Santi Francesi provano a scongiurare il malocchio con dei look per fare punti al Fantasanremo, mentre Emma Marrone ha raccontato di portare sempre con sé le collanine del padre.

Mahmood in Maison Margiela by John Galiano

Dai peperoncini di Angelina al bracciale della nonna di Annalisa

In quanti hanno notato che Angelina Mango inserisce spesso dei piccoli peperoncini pendenti o dei ciondoli "anti-sfiga" nei suoi outfit da palcoscenico? Il motivo è molto semplice: i primi sono dei portafortuna legati alla sua terra natale, la Basilicata, mentre gli altri sono dei chiari simboli capaci di combattere il malocchio.

Angelina Mango con il ciondolo con le corna

Clara ha spiegato che il suo portafortuna è un elefantino che le ha regalato una fan, mentre Annalisa nell'intervista che ci ha rilasciato ha dichiarato: "Ho con me dei regali legati alla mia famiglia come il bracciale che mi regalò mia nonna, una foto da tenere in tasca. Non sono legata a questioni scaramantiche particolari ma in questo modo porto con me le loro energie".

Annalisa in Dolce&Gabbana

I colori banditi da Amadeus

Parlando con la costumista di Amadeus, abbiamo scoperto che anche lui segue delle precise regole "anti-sfiga" in fatto di stile: non solo indossa sempre lo stesso vestito ma mette anche al bando alcuni colori che potrebbero attirare la sfortuna in un momento importante come le serate del Festival.

Amadeus

In controtendenza, invece, è Fred De Palma, che ai nostri microfoni ha spiegato: "Non ho un oggetto o un portafortuna con me ma a quanto pare dovrò procurarmelo: se me lo dicono tutti vuol dire che serve". Insomma, il classico "Non è vero ma ci credo" sembra essere tra i preferiti dei protagonisti di Sanremo: riusciranno a scongiurare il malocchio con i loro riti scaramantici?

Fred De Palma