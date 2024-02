I Santi Francesi a Sanremo 2024: il look nasconde un bonus al Fantasanremo I Santi Francesi debuttano a Sanremo col brano “L’amore in bocca”. A Fanpage.it hanno anticipato cosa indosseranno nelle cinque serate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A distanza di poco più di un anno dalla vittoria a X Factor, i Santi Francesi sono pronti a calcare un altro palcoscenico importante. Il gruppo composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese sarà infatti all'Ariston: per loro è la prima volta al Festival di Sanremo, dove gareggiano col brano L'amore in bocca. I due sono molto concentrati sulla gara: hanno tanta voglia di portare al pubblico sanremese la loro musica, la loro visione. Per questa occasione così speciale sono pronti a stupire i fan con dei nuovi look.

Santi Francesi da X Factor a Sanremo

Dalla vittoria a X Factor in poi, i Santi Francesi hanno preso consapevolezza dell‘importanza che riveste il look, quando un artista è in scena. "Prima eravamo più: basta che suoni. Poi abbiamo incontrato persone che ci hanno spiegato quanto possa essere importante comunicare anche tramite i vestiti. Era tutto abbastanza a caso all'inizio, era sempre un cercare di avvicinarci fra di noi e trovare una sorta di identità, ma senza neanche troppo impegno" hanno ammesso a Fanpage.it. Sicuramente, i fan sono abituati a vederli con look molto anni Sessanta-Settanta: "Cerchiamo di seguire un po' quello che succede nel mondo: anche questa cosa degli anni 70 con camicioni, collettoni stanno tornando moltissimo, è tutto ciclico".

Come è cambiato lo stile dei Santi Francesi

La svolta c'è stata col trasferimento a Milano, che li ha avvicinati di più al mondo della moda e ha arricchito il loto stile di nuove sfumature: "Da quando abbiamo iniziato a impegnarci, ci stiamo muovendo forse sempre di più verso il genderless. Anche per una questione di taglie e campionario: dalla tv non si vede, ma siamo piccoli fisicamente. Quindi nella maggior parte dei casi anche nel nostro storico, ci è capitato spesso di indossare abiti femminili. Poi ci sono brand che non te lo permettono neanche, quindi devi lavorare con brand che siano d'accordo con questa cosa". La cosa importante, per loro, è che ci sia sintonia: "Non abbiamo un'idea precisa sulla direzione. In realtà è sempre più un capire cosa ti vibra e cosa riesce a comunicare meglio. Poi col tempo abbiamo imparato anche un po' a fidarci delle persone che lavorano in quest'ambito, chiaramente che abbiano una linea di pensiero simile alla nostra".

Cosa indosserà il gruppo a Sanremo

I Santi Francesi hanno spiegato a Fanpage.it che a Sanremo 2024 hanno scelto uno stile più elegante, qualcosa che potesse accompagnare visivamente al meglio la loro canzone e le sue sonorità: "Saremo abbastanza classici. Sarà un misto di eleganza e qualcosa forse di leggermente futurista. Sarà un unico brand per tutte le serate. La canzone è abbastanza elegante a livello armonico, quindi abbiamo cercato di mantenere il filo dell'eleganza, concedendoci magari un po' di pelle. Ci presenteremo all'Italia in nero e molto eleganti. Il fil rouge sarà un'eleganza con un occhio a un minimo di trasgressione e disobbedienza". Nello specifico, i due indosseranno creazioni firmate Dolce&Gabbana, il brand che li ha vestiti anche a Sanremo Giovani.

I Santi Francesi e il Fantasanremo

La scelta del nero farà piacere a chi li ha inseriti nella squadra del Fantasanremo, visto che sono previsti punti bonus per chi sfoggia il total black sul palco. Il gruppo, però, su questo fronte ha chiarito subito: "Dobbiamo chiedere scusa da una parte e mettiamo le mani avanti da un mese, perché è il nostro primo Sanremo. Quindi è chiaro che vai ad affrontarlo con il 99,9% dell'energia sull'esibizione e su tutta quella quella parte. Fantanremo sarà un modo per allentare la tensione, magari per divertirsi tutti insieme. Però la prima cosa in questo momento per noi è sicuramente altro. Poi magari impazziamo in quei giorni e non lo so, vedremo".