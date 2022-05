Priscilla Presley a Cannes con il completo pigiama: la moglie di Elvis è ancora un’icona di stile I suoi look negli anni Sessanta e Settanta hanno fatto epoca: Priscilla Presley, la moglie del leggendario cantante, arriva al Festival di Cannes per la prima del film “Elvis”

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Cannes è tornato il re del rock'n'roll: mercoledì 25 maggio è stato presentato Elvis, il film di Baz Luhrmann sul re della vita e la leggenda di Elvis Presley. Il red carpet è stato affollato di star: hanno sfilato i Maneskin in completo scintillante, Adriana Lima con il pancione in vista e Shakira con un abito bustier e guanti da diva. Sul tappeto rosso era presente anche Priscilla Presley: la moglie del leggendario cantante ha abbracciato Olivia DeJonge, l'attrice che la interpreta nella pellicola, e si è commossa alla fine della proiezione. Oggi ha 77 anni e, anche se non sfoggia più i capelli cotonati che l'hanno resa celebre, è ancora un'icona di stile: durante l'after party ha sfoggiato un pigiama palazzo molto chic tempestato di cristalli.

L'evoluzione di stile di Priscilla Presley dagli anni Sessanta a oggi

Anche se è conosciuta soprattutto per il suo matrimonio con Elvis, Priscilla Presley è un'apprezzata attrice e soprattutto un'icona di stile. I suoi capelli cotonati e il trucco marcato intorno agli occhi hanno fatto epoca. Con il suo stile sempre mutevole e iconico Priscilla Presley ha attraversato i decenni e ridefinito le mode: le acconciature voluminose negli anni Sessanta, le onde intorno al viso e i jeans a zampa d'elefante negli anni Settanta, fino ai look sporty-chic degli anni Ottanta.

Il matrimonio tra Priscilla e Elvis Presley

Miuccia Prada ha studiato i suoi look più famosi per disegnare i costumi del film Elvis! Oggi Priscilla Presley ha 77 anni ed è ancora un'icona fashion: porta i capelli rossi e ha mantenuto l'eyeliner marcato come firma di stile. La moda è un affare di famiglia: la nipote Riley Keough, figlia di Lisa Marie Presley, è una modella ed era presente a Cannes per il suo debutto da regista con il film War Pony.

Leggi anche Shakira e Kylie Minogue a Cannes: le dive del pop anni Duemila seducono in total black

Priscilla Presley in Prada

Priscilla Presley con il pigiama palazzo a Cannes

Priscilla Presley ha attraversato il tappeto rosso insieme al cast del film Elvis: il suo contributo infatti è stato fondamentale per il film. Il regista ha raccontato di aver presentato Austin Butler a Priscilla Presley e Lisa Marie per avere la loro approvazione. La somiglianza del giovane attore le ha molto colpite tanto che, alla fine del film, Priscilla Presley si è sciolta in lacrime. Presley ha sfoggiato il suo stile unico a Cannes con un doppio look: ha sfilato sul tappeto rosso con un abito marrone ricamato e poi ha indossato un pigiama palazzo per l'after party (dove si sono esibiti i Maneskin). L'attrice era molto chic in un look firmato Prada: un pigiama blu notte tempestato di cristalli, un omaggio agli scintillanti look del re del rock'n'roll, Elvis Presley.