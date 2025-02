Perché tutti indossano i guanti a Sanremo: il significato nascosto nell’accessorio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la 75esima edizione del Festival di Sanremo e da diversi giorni si parla solo dei Big in gara e delle esibizioni con cui hanno presentato i loro brani inediti. Nella prima puntata sono saliti tutti sul palco, mentre nella seconda e nella terza serata, come indicato nel regolamento, si sono alternati a gruppi di 15/14 insieme alle Nuove proposte. Lunghi abiti metallici, tubini total red e completi sartoriali bianchi o con giacca smoking: l'Ariston si è trasformato in una vera e propria passerella, ospitando una gara di stile fatta di griffe e tacchi a spillo. In quanti hanno notato che l'accessorio più gettonato di quest'anno sono i guanti? Ecco per quale motivo sono moltissimi i cantati che li indossano.

Tutti i Big che hanno indossato i guanti all'Ariston

I guanti sono tra gli accessori più glamour di questa edizione del Festival di Sanremo e a dimostrarlo sono gli artisti che sera dopo sera stanno calcando il palcoscenico dell'Ariston. A dare il via al trend è stata Gaia, la prima Big esibitasi durante la prima serata, che per presentare Chiamo io chiami tu ha indossato un originale "guanto metallico" che l'ha trasformata in una sorta di donna-cyborg.

Achille Lauro

Successivamente Irama ha completato il suo look da guerriero con dei guantini di pelle neri, mentre Achille Lauro, come un divo d'altri tempi, ha abbinato il suo smoking con frac di Dolce&Gabbana a un modello di pelle total white. Guanti rossi in stile biker, invece, per Tony Effe, che ha lasciato intravedere i tatuaggi che non erano stati cancellati attraverso i "tagli" sui polsi. Nella seconda serata, invece, a trionfare sono stati i guanti di pizzo, indossati sia dalla co-conduttrice Bianca Balti che dall'ospite speciale Damiano David.

Bianca Balti

Quanto valgono i guanti nel FantaSanremo

Da non sottovalutare, inoltre, la questione FantaSanremo: nel regolamento di questa competizione "parallela" al Festival quest'anno sono stati inseriti dei bonus e malus "segreti", ovvero che vengono tenuti nascosti fin poco prima della puntata.

Damiano David

I concorrenti in gara, dunque, si ritrovano a non poter più cambiare il proprio outfit in base al FantaSanremo, ritrovandosi senza volerlo a guadagnare o a perdere punti. Durante la seconda serata, ad esempio, è arrivata la regola a tema guanti: indossandone uno o più sul palco, avrebbe permesso al Big di guadagnare 10 punti durante l'esibizione. Ad averne usufruito, però, sono stati solo i The Kolors con i loro guantini di pelle super rock, tutti gli altri, da Bianca Balti a Damiano David, erano in gara al FantaSanremo.

Irama