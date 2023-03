Naomi Campbell e le scarpe fatte di palloncini: sono sue le pump più originali delle sfilate Ospite della sfilata di Loewe alla Paris Fashion Week, Naomi Campbell ha sfoggiato un paio di scarpe davvero originalissime.

A cura di Giusy Dente

Non poteva certo mancare proprio lei, alla Settimana della Moda di Parigi. Naomi Campbell è volata nella capitale francese per l'evento più glamour del momento: la Paris Fashion Week, con cui le Maison stanno presentando le collezioni Autunno/Invermno 2023-24. La top model ha partecipato alla sfilata di Loewe, dove ha attirato l'attenzione con un outfit dal dettaglio originale che non poteva proprio passare inosservato.

La moda punta sulle calzature

Di recente sul fronte scarpe c'è stato molto movimento! Si è assistito al grande ritorno delle Crocs. Le scarpe di gomma sono tornate prepotentemente alla ribalta soprattutto dopo il lockdown, quando le attenzioni si sono riversate su un tipo di abbigliamento comodo e casual, prettamente "casalingo". Christopher Kane e Balenciaga le hanno scelte per le loro collaborazioni e da Justin Bieber fino ad Ariana Grande, le celebrities non ne sanno più fare a meno. Ma non è tutto: gli Ugg si stanno imponendo come tendenza del 2023.

Gli stivali "brutti ma caldi" sono ovunque ai piedi delle star, da Chiara Ferragni a Bella Hadid. E che dire delle Birkenstock, che si sono trasformate da sandali "sfigati" a un vero e proprio oggetto del desiderio. Non sono mancate tendenze ancora più bizzarre. Basti pensare alla pantofola-rana nata dalla collaborazione tra il brand JW Anderson e il marchio Wellipets, oppure ai più recenti Big Red Boots, gli stivaletti rossi ispirati ai cartoons creati dal collettivo di artisti MSCHF che spopolano sui social.

Naomi Campbell stupisce con le scarpe-palloncino

Naomi Campbell alla sfilata di Loewe della Paris Fashion Week ha deciso di puntare proprio su un paio di calzature davvero originali. La modella ha preso parte allo show con un look total black, a cui ha aggiunto la Puzzle Bag grigia della Maison e un paio di grossi scarponcini, ricoperti di palloncini colorati sgonfi. Si tratta delle scarpe Balloon della collezione Spring-Summer 2023 del brand. Jonathan Anderson ama particolarmente la sperimentazione nel settore degli accessori. Suoi erano sia la borsa-piccione sfoggiata da Carrie Bradshaw in And Just Like That che le Comic Balloon Pumps indossate da Deva Cassel. Quale sarà la prossima provocazione?