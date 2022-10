Deva Cassel è la nuova regina della moda: in copertina posa coi sandali palloncino Deva Cassel ha posato per una nuova copertina, quella di Vogue Türkiye, dando prova di essere la nuova regina della moda. Ha infatti sfoggiato l’accessorio più originale e glamour del momento: un paio di sandali mules coi palloncini.

A cura di Valeria Paglionico

Deva Cassel per Vogue Türkiye

Deva Cassel ha compiuto da poche settimane 18 anni ma, nonostante la giovanissima età, ha già una carriera di successo alle sue spalle. Complici i genitori famosi, Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha debuttato nella moda molto prima della maggiore età, dando prova di aver ereditato da loro fascino, bellezza e talento. Oggi è tra i grandi nomi dell'universo fashion e riesce a catalizzare tutti i riflettori su di sé a ogni apparizione pubblica. Nelle ultime ore è successo ancora: ha posato per uno shooting pubblicato su Vogue Türkiye e per l'occasione ha sfoggiato un look griffato con degli originali sandali palloncino.

L'abito "con le mani" di Deva Cassel

L'avevamo lasciata con un appariscente trucco grafico sugli occhi sfoggiato in un servizio fotografico di moda, oggi ritroviamo Deva Cassel ancora una volta in copertina ma con un outfit decisamente più originale e d'impatto. Ha posato per la cover story di Vogue Türkiye, si è lasciata immortalare dal fotografo Arseny Jabiev mentre è seduta su un divanetto barocco con un outfit color nude firmato Loewe. L'abito è un tubino aderente e smanicato caratterizzato da una stampa molto particolare: all'altezza del seno e delle parti intime ci sono delle braccia nere che abbracciano e "coprono" la silhouette. Il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 980 euro.

Abito Loewe

Deva Cassel lancia l'accessorio più originale dell'autunno

La vera chicca del look, però, sono le scarpe. Deva ha indossato il modello del momento, i sandali mules col tacco a spillo, anche se la loro particolarità non sta nel fatto che sono un must. Tra i cinturini che fasciano il collo del piede c'è un palloncino "incastrato".

Le mules balloon di Loewe

Si tratta di un accessorio lanciato dalla Maison Loewe, il cui direttore creativo Jonathan Anderson ha realizzato anche un altro dei capi più originali dell'autunno, la borsa piccione sfoggiata da Carrie Bradshaw nella nuova edizione di And Just Like That. Il prezzo dei sandali baloon? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a oltre 1.200 euro. In quante saranno così audaci da indossarli durante la loro normale quotidianità?