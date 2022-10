Sembra un piccione ma è una borsa: l’originale ritorno di Carrie Bradshaw in And Just Like That 2 Sarah Jessica Parker è tornata sul set della serie And Just Like That 2 nei panni di Carrie Bradshaw. Ma perché passeggia con un piccione sottobraccio?

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @andjustlikethatcostumes e @sarahjessicaparker

Dimenticatevi la Baguette di Fendi e anche le iconiche Manolo Blahnik: Carrie Bradshaw ha una nuova ossessione fashion e, siamo sicuri, farà tendenza. Nelle ultime ore infatti sono apparse le prime immagini dell'attrice Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That 2, il sequel della serie che tv che segue le "ragazze" di Sex And The City arrivate al traguardo dei cinquant'anni. Le prime foto di scena mostrano Carrie e Charlotte (Kristin Davis) con due look molto diversi: una in tuta da lavoro, l'altra con una blusa bon ton trasparente. Ma ad attirare l'attenzione è stato il nuovo accessorio di Carrie: perché passeggia per New York con un piccione?

Il set di And Just Like That 2, dalle storie Instagram di @kristindavis

Sarah Jessica Parker torna sul set di And Just Like That 2

Legioni di fan attendono con ansia la seconda stagione di And Just Like That: ci sarà un nuovo amore per Carrie? Cosa significherà il ritorno di Aidan? Di sicuro, la moda è ancora protagonista: Sarah Jessica Parker ha condiviso su Instagram alcuni dettagli del suo primo look che nasconde un omaggio romantico alla relazione di Carrie e Big.

Sarah Jessica Parker sul set con scarpe Dior e minibag Fendi

L'attrice infatti ha indossato una tuta da lavoro delavé firmata Converted Closet con un paio di sandali vintage di Dior: le fan più attente si ricorderanno che Carrie li indossa nel primo film mentre cerca casa insieme a Mr Big. Gli stylist hanno voluto aggiungere un tocco di stravaganza con le "borse caigliere" firmate Fendi. Charlotte, al contrario, sfoggia un look bon ton con gonna a matita e camicia con fiocco rosa e colletto.

Sarah Jessica Parker indossa scarpe Dior e borsa J W Anderson

Il piccione "griffato" di Carrie Bradshaw

Se Charlotte tiene fede al suo stile romantico e chic, Carrie ha sempre avuto una passione per gli accessori audaci, stravaganti e ironici. Ancora una volta è lei a lanciare tendenze passeggiando con un piccione sottobraccio. Ovviamente non si tratta di un vero animale, ma di una borsa iper realistica.

La borsa piccione di J W Anderson

L'accessorio è un pezzo cult del brand JW Anderson ed è già un must have: si tratta della Pigeon Clutch Bag di JW Anderson, apparsa durante la sfilata Autunno/Inverno 2022-23 dell'irriverente brand. Le ali sono in realtà "sportellini" con cui riempire la borsa che sembra più un peluche che una clutch. Cosa c'è di meno glamour che un piccione? Forse niente, ma scommettiamo che anche questa volta la serie tv farà tendenza?