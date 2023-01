And Just Like That: Carrie con cappa fucsia e stivali di velluto per annunciare il ritorno di Aiden Ricordate Aiden Shaw, l’ex di Carrie Bradshaw? A quanto pare tornerà al fianco della protagonista in And Just Like That e ad annunciarlo è stata Sarah Jessica Parker: ecco cosa ha indossato nelle prime e inedite foto di coppia.

A cura di Valeria Paglionico

And Just Like That sta per tornare con una nuova stagione: a un anno dal successo mondiale delle prime puntate, sono moltissimi coloro che vogliono conoscere il proseguo delle avventure di Carrie Bradshaw & Co. Grazie ai set allestiti tra le strade di New York, sono già stati spoilerati alcuni dettagli dei nuovi episodi ma è solo nelle ultime ore che Sarah Jessica Parker in persona ha annunciato un gran ritorno, quello di Aidan Shaw, l'ex fidanzato architetto che lasciò per inseguire il suo grande amore Mr. Big. Si tratterà di un semplice flirt o di un amore da fiaba? L'unica cosa certa è che la protagonista continua a essere più glamour che mai.

Ricordate Aiden Shaw, uno degli ex fidanzati di Carrie Bradshaw in Sex and the City? A quanto paretornerà a essere il compagno di Carrie nella nuova stagione di And Just Like That. Nelle ultime puntate avevamo lasciato la protagonista alle prese con l'accettazione della morte di Big, oggi la ritroviamo mano nella mano con il suo ex più amato. Ad oggi l'attore che lo interpreta ha 61 anni ma, nonostante ciò, continua a essere splendido e raggiante come da giovanissimo. Certo, ha i capelli leggermente più diradati e qualche ruga in più sul viso, ma ha mantenuto intatto il suo fascino irresistibile. Ad annunciare il gran ritorno è stata Sarah Jessica Parker, che ha postato le foto di coppia con tanto di didascalia: "Shh. Non ditelo a nessuno".

Che si tratti di una semplice passeggiata tra ex o di un vero e proprio ritorno di fiamma, non importa, la cosa certa è che Carrie è apparsa super glamour nelle inedite foto di coppia con Aiden. Per l'ennesima volta ha proposto un look che si rivelerà perfetto per l'inverno: ha infatti abbinato un abito mini grigio a un paio di stivali cuissardes in tinta, per la precisione un modello di velluto a calza e col tacco a spillo di Saint Laurent. Per completare il tutto ha scelto un cappotto tartan portato sbottonato, anche se a fare la differenza è stata la cappa in fucsia fluo con i volant sugli orli. Capelli sciolti e ondulati, sorriso stampato sulle labbra ed espressione serena: Carrie avrà ritrovato la felicità?