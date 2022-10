Valentino è fan di And Just Like That 2: perché tutti parlano dell’abito con il cappello di piume Le prime immagini della seconda stagione di And Just Like That, il sequel di Sex And The City, hanno fatto impazzire i fan: chi si nasconde sotto l’abito di alta moda rosso fuoco?

Da Piazza di Spagna a Roma alla Fifth Avenue di New York. L'alta moda di Valentino attraversa un oceano e arriva dritta dritta sul set di And Just Like That 2, la serie tv che segue le protagoniste di Sex And The City arrivate ai cinquant'anni. La moda, si sa, è sempre stata protagonista dello show: Carrie Bradshaw, Charlotte e Miranda nel corso delle stagioni hanno sfoggiato le creazioni più belle apparse in passerella, contribuendo a lanciare designer e tendenze. Nella nuova serie sarà Valentino a farci sognare ad occhi aperti: lo stilista Pierpaolo Piccioli ha realizzato un capo "personalizzato" proprio per la serie tv. Quando lo vedremo? E soprattutto: chi lo indosserà?

L'abito personalizzato di Valentino per And Just Like That

Sono iniziate le riprese della seconda stagione di And Just Like That e le prime foto dal set hanno mandato in visibilio i fan: Sarah Jessica Parker è tornata nei panni di Carrie Bradshaw con una stravagante borsa piccione e siamo sicuri che anche questa nuova stagione ci regalerà memorabili fashion moment. Forse abbiamo già un vincitore: un drammatico abito Valentino rosso a mo' di peplo, lungo fino ai piedi, sormontato da un copricapo di piume rosse che nasconde il viso di chi lo indossa.

Chi si nasconde dietro il look? L'attrice Nicole Ari Parker che si è unita al cast originale nel ruolo di Lisa Todd Wexley. Se il look vi sembra familiare, avete ragione: è un capo ispirato alla collezione Haute Couture presentata nella famosa sfilata in Piazza di Spagna, lo scorso luglio. In questo caso, però, si tratta di un abito realizzato "su misura" per l'attrice dalla casa di moda romana: sull'etichetta si legge chiaramente "Valentino per And Just Like That".

Nicole Ari Parker è stata fotografata nell'Upper East Side di Manhattan fuori da un edificio di lusso durante le riprese dei nuovi episodi con il look virale. Poco dopo sono apparse anche le immagini di Charlotte (Kristin Davis) con un outfit ispirato alla Gilded Age, completato da un cappello con veletta firmato Stephen Jones. I fan si sono lanciati in speculazioni: vedremo le nostre beniamine al Met Gala? A un ballo in maschera? In ogni caso, l'attesa per la nuova serie è già alle stelle.