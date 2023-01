And Just Like That, Carrie Bradshow in tuta e tacchi: quando anche una giornata di pioggia è glamour Continuano le riprese di And Just like That e tra gli scatti rubati sul set ne è emerso uno che mostra Carrie sotto la pioggia. Il suo look “da maltempo” è super glamour e nasconde dei dettagli insoliti.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le riprese di And Just Like That, il sequel di Sex and the City che mostra le leggendarie protagoniste alle prese con una nuova fase della loro vita. Carrie Bradshaw, alias Sarah Jessica Parker, ha perso l'uomo della sua vita, Mr. Big, morto all'improvviso a causa di un infarto. Dopo aver elaborato il lutto prova a ritrovare speranza nell'amore. La nuova stagione della serie è ancora in lavorazione ma, avendo molte scene girate tra le strade di New York, sui social sono sbucati diversi scatti paparazzati. Innanzitutto ci sarà il gran ritorno di Aiden ma il dettaglio che rimarrà invariato sarà la passione per la moda e per le griffe della protagonista.

Gli ombrelli glamour di And Just Like That

Nelle nuove foto scattate sul set di Sex and the City si vedono Sarah Jessica Parker e Sarita Choudhury mentre chiacchierano sotto la pioggia. Non si sa se è una lite o una semplice passeggiata tra amiche, ma la cosa certa è che entrambe non hanno rinunciato allo stile nonostante il brutto tempo. Hanno entrambe dei trench neri impermeabili e i tacchi alti, anche se a fare la differenza sono i loro ombrelli: Carrie sfoggia un modello fiorato capace di portare un tocco di primavera anche nelle giornate più uggiose, mentre Seema ha preferito un modello "a spicchi" variopinti dal verde al giallo, fino ad arrivare al bianco e al senape.

Il look da pioggia di Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw, da sempre un'icona di stile moderna e "sempre sul pezzo", ha dimostrato che si può essere glamour anche in versione cozy. Negli scatti rubati sul set di And Just Like That ha abbinato dei pantaloni della tuta grigi a un paio di décolleté neri con il tacco a spillo, completando il tutto con un maglione viola e con una borsetta borchiata. Capelli sciolti e bagnati, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: non si sa ancora cosa succederà nella nuova stagione della serie ma lo stile cool e trendy della protagonista rimane un assoluto punto fermo.