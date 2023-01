Perché tutti parlano delle scarpe rana di JW Anderson (e cosa c’entrano i principi William e Harry) La collaborazione tra il brand JW Anderson e il marchio Wellipets ci fa riporta all’infanzia, specialmente a quella della royal family britannica.

Lo stile della royal family è una fonte continua di ispirazione per la moda. Stavolta però non sono gli abiti di lady Diana a fare tendenza ma…quelli dei figli, William e Harry, quand'erano da bambini. L'ultimo omaggio royal della moda arriva da JW Anderson, che ha lanciato una collaborazione con Wellipets: le foto delle nuove scarpe-rana ha già fatto il giro dei social, scatenando il desiderio delle fashion victim. Ma cosa c'entrano i reali inglesi con delle ciabatte verdi?

La famiglia reale inglese negli anni ’80

Gli stivali-ranocchio di William e Harry

Facciamo un passo indietro e torniamo al 1987: anche se si intravedono le prime crepe nel matrimonio di Carlo e Diana, all'apparenza la royal family è glamour e affascinante come sempre. La principessa Diana è su tutti i giornali e i figli, William e Harry, sono due piccole celebrità. Nel 1987 spuntano alcune foto dei principini che calzano gli stivali Wellipets, uno storico marchio di calzature da pioggia per bambini celebre per la silhouette con gli occhi da rospo. Gli stivali-rana erano già popolari, ma dopo quella foto le vendite decollarono.

Gli stivali Wellipets

Gli zoccoli a forma di rana di JW Anderson

Il marchio Wellipets esiste ancora oggi e in tanti, sui social, chiedono la versione da adulti degli irresistibili stivali-ranocchio per bimbi. Il brand li ha ascoltati e ha siglato una collaborazione con JW Anderson: l'irriverente designer, celebre anche per la borsa-piccione di Sex and the City, ha disegnato un paio di zoccoli con la caratteristica sagoma di una rana con gli occhi sporgenti e li ha "provati" su Instagram.

I clog di JW Anderson e Wellipets

Il video in brevissimo tempo ha raccolto migliaia di commenti entusiasti dei fan, che non vedono l'ora di averli ai piedi. Tra questi c'è anche l'artista Sam Smith, letteralmente impazzito per i clog verdi. I principi (ora in lite per via del libro di Harry) cederanno alla tentazione di un tuffo nel passato?