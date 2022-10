Mia con la manicure di Halloween: la figlia di Alessia Marcuzzi ha zucche e teschi sulle unghie Mia Fachinetti sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più stilosa proprio come la mamma Alessia Marcuzzi. Per Halloween, ad esempio, ha fatto un’adorabile manicure a tema horror: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ormai pochissimi giorni ad Halloween e sono moltissimi coloro che stanno preparando nei minimi dettagli i loro travestimenti a tema. Le star non fanno eccezione e sui social mostrano le loro idee geniali e spaventose scelte per quest'anno, soprattutto quelle pensate per i figli. Vittoria Ferragni si è trasformata prima in un Gremlin, poi in un unicorno, Luna Marì Spinalbese-Rodriguez è diventata un'adorabile fatina: nelle ultime ore è stato invece il turno di Mia Facchinetti, la seconda figlia di Alessia Marcuzzi nata dalla relazione con Francesca Facchinetti. Essendo ormai una signorna, ha deciso da sola il dettaglio di stile ispirato alla festa "dei morti viventi", di cosa si tratta? Della manicure.

Mia Facchinetti fa la manicure

Mia Facchinetti ha compiuto 11 anni da poco e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e stilosa proprio come la mamma Alessia Marcuzzi, alla quale somiglia moltissimo. Non sorprende, dunque, che spesso le "rubi" alcuni capi glamour dall'armadio, dalle giacche oversize agli occhiali da sole da diva. Nelle ultime ore è tornata a far parlare di lei ma questa volta i genitori "famosi" non c'entrano nulla: la ragazzina ha trovato un modo adorabile e trendy per celebrare al meglio la festa di Halloween. Per lei niente travestimenti spaventosi o make-up horror, ha preferito una semplice manicure a tema che di sicuro diventerà l'oggetto del desiderio di tutte le sue coetanee.

La nail–art "horror" di Mia Facchinetti

Chi ha firmato la nail-art di Mia Facchinetti

Ieri sera Alessia Marcuzzi ha portato Mia a fare la manicure, stando bene attenta a sottolineare che si tratta di un regalo eccezionale che ha voluto farle in occasione di Halloween. Ha affidato la ragazzina alla sua estetista di fiducia, Noemi Zanchini, che ha pensato per lei a una nail-art black&white dai dettagli "spaventosi" e a tema 31 ottobre. Alcune unghie sono state decorate con lo smalto nero, altre con quello bianco, ma la loro particolarità sta nei disegni a contrasto realizzati, dalle zucche malefiche alle ragnatele, fino ad arrivare alle ragnatele e ai pipistrelli. Insomma, a quanto pare la piccola Mia è prontissima per Halloween: sul profilo social della mamma sfoggerà presto anche un travestimento?

