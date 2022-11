Melissa Satta e Maddox in versione matchy matchy, con la stessa giacca da quasi 600 euro Melissa Satta e suo figlio Maddox Prince Boateng hanno sfoggiato un look coordinato: la giacca in stile college di Ralph Lauren costa quasi 600 euro.

A cura di Giusy Dente

Sono trascorsi già due anni dalla fine della storia tra Melissa Satta e Kevin Boateng. La showgirl ha annunciato la rottura su Instagram, dopo insistenti voci di crisi che circolavano da tempo. La coppia stava insieme dal 2011. Hanno provato a ricostruire il rapporto, ma insieme hanno poi deciso di chiudere definitivamente la relazione. Lui questa estate ha sposato la nuova compagna Valentina Fradegrada, mentre lei ha avuto un flirt con l'imprenditore Mattia Rivetti. Hanno trascorso l'estate insieme e con loro c'era anche il piccolo Maddox Prince Boateng, nato il 15 aprile 2014 a Düsseldorf. Al momento l'ex velina sembra sia single: ha annunciato la fine della relazione con Rivetti. La 36enne al momento è concentrata sul lavoro e su suo figlio.

Melissa Satta veste coordinato con Maddox

"Rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox" aveva scritto Melissa sui social al momento dell'annuncio della separazione dall'ex attaccante del Milan. Il bimbo oggi ha 8 anni e vive con sua madre, a cui somiglia moltissimo e ha ereditato dal papà la passione per il calcio. Chioma bionda ribelle, pelle scura, occhi azzurri: il bimbo compare poco sui social dei genitori. L'ex velina ha condiviso alcuni scatti durante un pomeriggio trascorso insieme con look coordinati.

Quanto costa la giacca verde di Melissa Satta

Sui social non c'è nulla di più instagrammabile dei look matchy matchy. Alcuni puntano sul cosiddetto effetto twinning, dunque da gemelli: capi identici per modello, colore, fantasia. Altri invece preferiscono rendere l'effetto meno evidente, giocando con contrasti cromatici o dettagli simili. Celebrities e influencer amano gli outfit coordinati tra madre e figlio, tra fidanzati, tra sorelle. I Ferragnez sono grandi fan di questo trend, proposto per esempio in versione balneare anche da Lorella Boccia con la piccola Luce Althea, ma anche per il travestimento di Halloween da Paola Turani con Enea, diventati per l'occasione due unicorni colorati.

in foto: giacca Ralph Lauren

Melissa Satta si è divertita a indossare la stessa giacca di suo figlio Maddox. Il capo è uno dei più iconici dell'abbigliamento sportivo della Maison Saint Lauren: è la giacca Letterman in raso verde liscio, con applicazioni e ricami in stile college. Sul sito ufficiale del brand costa 599 euro. La showgirl l'ha abbinata a jeans chiari, camicia e stivali, T-shirt bianca e pantaloni scuri invece per suo figlio. Il matchy matchy si conferma il look preferito dalle star, capace di rendere speciale anche l'outfit più semplice e casual.