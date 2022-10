Paola Turani e il figlio Enea, travestimento coordinato per Halloween: diventano due unicorni Travestimento matchy matchy per Paola Turani e il piccolo Enea: madre e figlio in vista di Halloween hanno indossato costumi da unicorno.

Halloween è una festa amata da grandi e piccini: i genitori si divertono a creare per i loro figli costumi a tema da sfoggiare alle feste con gli amichetti. Fedez si è sbizzarrito anche quest'anno: è solito disegnare e progettare lui, i travestimenti per io suoi figli. Stavolta Leone è diventato un cactus mentre la piccola Vittoria si è trasformata in un Gremlin peloso. Non ha resistito alla tentazione neppure Belén Rodriguez. Il party di Halloween del figlio Santiago è diventato per lei l'occasione di indossare un costume da strega cattiva (Maleficent), mentre la piccola Luna Marì è diventata una zucca tutta arancione. Anche Enea, figlio di Paola Turani e Riccardo Serpellini, ha festeggiato Halloween all'asilo.

I Turpella amano Halloween

Non c'è Halloween senza costume a tema, per Paola Turani. La modella e influencer è solita celebrare la ricorrenza ogni volta con travestimenti curatissimi in ogni dettaglio, coordinati a quelli del marito Riccardo Serpellini. In passato abbiamo visto la coppia (chiamata affettuosamente dai fan Turpella) trasformarsi in Morticia Addams e Gomez, negli Avengers, in un Diavolo e un Angelo alquanto spaventosi. Quest'anno il grande protagonista della ricorrenza è però un altro: il piccolo Enea, nato l'8 ottobre 2021.

Paola Turani ed Enea si trasformano in unicorni

Quest'anno madre e figlio hanno festeggiato Halloween con un travestimento di coppia matchy matchy. Per la festa all'asilo del figlio Enea, infatti, Paola Turani ha pensato a un look di coppia coordinato. Non è la prima volta che la modella sfoggia un outfit matchy matchy col piccolo.

Stavolta, per Halloween, madre e figlio sono diventati due unicorni! Nelle foto condivise dalla modella, lei indossa un'ampia tuta rainbow ricoperta di stelline bianche mentre il bimbo ha un costume celeste. Immancabile, per entrambi, il corno di peluche attaccato al cappuccio, sulla testa. Davvero adorabili!