Martina Colombari in costume decreta il modello must dell’estate: intero e total black Il costume intramontabile, che non passa mai di moda, è il costume intero nero come quello scelto da Martina Colombari. È uno dei trend dell’estate 2023.

A cura di Giusy Dente

A ciascuna il suo costume. Durante le vacanze c'è chi proprio non sa rinunciare a un abbigliamento balneare tradizionale: basti pensare all'intramontabile costume intero rosso, un po' in versione bagnina, che rimanda immediatamente all'immaginario di Baywatch. È quello proposto a distanza di anni proprio da Pamela Anderson. C'è chi invece è fan dei micro bikini, come per esempio Elena d'Amario, che lo ha messo nella sua valigia delle vacanze. Il trend dei dettagli cut out è arrivato anche sulle spiagge e difatti dominano anche i modelli coi tagli strategici, come quello di Bianca Balti. Dalle stampe floreali agli animalier, dal total white all'estetica Barbiecore, le proposte sono tantissime. Ma il must have che proprio non può mancare è il costume intero nero.

Il costume da avere è quello di Martina Colombari

Martina Colombari si è concessa un tuffo in piscina. L'acqua è un elemento in cui si sente molto a proprio agio: "L'acqua è la forza che ti tempra, nell'acqua ti ritrovi e ti rinnovi" ha scritto. Questa sarà un'estate all'insegna del relax per lei e chissà, forse di nuovi progetti televisivi e lavorativi. L'esperienza a Pechino Express assieme al figlio Achille è stata entusiasmante e avventurosa, dunque i fan si chiedono dove la ritroveranno nei prossimi mesi. Intanto la seguono sui social, dove quotidianamente aggiorna i follower sulle sue giornate. È molto apprezzato il suo stile acqua a sapone: agli abiti da sera scintillanti alterna anche versioni di sé del tutto casalinghe e quotidiane.

Per la giornata in piscina la modella ha scelto un costume che si presta benissimo sia per questo ambiente che per la spiaggia: è il costume per eccellenza, intramontabile, quello da avere in valigia: il must have da portare in vacanza è il costume intero nero. Il total black è lo stile che non va mai in vacanza, glamour e da diva, tutt'altro che banale. È adatto a tutte: si può scegliere tra modelli sgambatissimi, quelli impreziositi da dettagli sparkling, quelli con scollature particolari, perfetti per valorizzare ed enfatizzare il décolleté. La Colombari infatti ha puntato su un modello con ampia scollatura rotonda e bretelline sottilissime. Icona di raffinatezza e di femminilità.