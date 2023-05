Pamela Anderson torna indietro nel tempo e indossa il leggendario costume rosso di Baywatch I capelli bagnati, il fisico scolpito e il celebre intero sgambato: Pamela Anderson lascia tutti a bocca aperta indossando il costume rosso a trent’anni di distanza.

A cura di Beatrice Manca

Pamela Anderson nel 1993 e oggi su Instagram

Ci sono serie tv che rimangono nell'immaginario collettivo per una scena, una battuta, un dettaglio in grado di fissarle nel tempo. È il caso di Baywatch e del celeberrimo costume rosso dei bagnini. Di una bagnina, in particolare: C.J. Parker, ruolo che fece la fortuna di Pamela Anderson. Sono passati più di 30 anni dal primo episodio della serie tv, ma Pamela Anderson ha trovato il modo di far girare le lancette dell'orologio al contrario pubblicando una foto in cui posa con il celeberrimo intero rosso tra le onde: a 55 anni è ancora l'icona di bellezza che ha ridefinito lo stile degli anni Novanta.

Pamela Anderson in Frankies Bikinis

Ora si può comprare il costume rosso di Baywatch

La nostalgia degli anni Novanta e Duemila si fa sentire anche nelle tendenze moda: per la sua nuova collezione di costumi da bagno, il brand Frankies Bikinis ha deciso di collaborare nientemeno che con Pamela Anderson. L'attrice è diventata stilista e ha disegnato la sua prima linea di costumi da bagno insieme al brand, svelandola su Instagram con uno scatto tra le onde. La foto, subito diventata virale, la ritrae con i capelli bagnati e un costume rosso sgambato praticamente identico all'originale: a 55 anni Pamela Anderson mostra ancora il fisico tornito e la sensualità che l'hanno resa un'icona internazionale. L'intera collezione, costume di Baywatch incluso, è in vendita dal 4 maggio.

Pamela Anderson nel 1993

Il ritorno di Pamela Anderson

Questo per Pamela Anderson è un momento di riscatto e di grande successo. Si è ripresa la scena, parlando apertamente degli scandali del passato e del trattamento subito dai media. Pochi mesi fa ha aperto la sfilata di BOSS insieme un'altra icona, Naomi Campbell, ed è apparsa alla prima del suo documentario Netflix con un abito rosso che strizzava l'occhiolino proprio al celebre costume. Anche la serie tv Netflix Pam&Tommy ha contribuito al rilancio della moda anni Novanta e del suo stile sempre sul filo dell'eccesso. Icone, comunque, lo si resta per sempre.