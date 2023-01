Pamela Anderson in rosso come in Baywatch: alla prima del suo documentario “rivisita” l’iconico look Ieri a Los Angeles si è tenuta la prima di Pamela: A Love Story, il documentario di Netflix dedicato a Pamela Anderson. Per calcare il red carpet l’attrice ha puntato sul rosso fiammante, reinterpretando l’iconico look di Baywatch.

A cura di Valeria Paglionico

È ufficialmente arrivato su Netflix Pamela: A Love Story, il documentario dedicato a Pamela Anderson, l'attrice diventata icona di bellezza e di sensualità negli anni '90 grazie al ruolo di bagnina in Baywatch. Non ha avuto paura di mettersi a nudo, raccontando tutti i dettagli più intimi della sua vita, dai traumi dell'infanzia allo scandalo del sex tape. Ieri sera si è tenuta la prima a Los Angeles e naturalmente la protagonista non ha potuto fare a meno di calcare il red carpet in una versione glamour e raggiante. Ha puntato tutto su un fiammante total red, reinterpretando in chiave moderna e glamour l'iconico look col costume rosso che l'ha resa famosa una trentina di anni fa: ecco tutti i dettagli dell'outfit total red sfoggiato all'evento.

Chi ha firmato l'abito rosso di Pamela Anderson

Chi non ricorda Pamela Anderson nei panni di bagnina in Baywatch? All'epoca fasciava le forme esplosive con un costume rosso sgambatissimo, completando il tutto con una chioma sauvage in biondo platino. Ne sono passati di anni da allora ma la diva non ha perso il fascino e la sensualità che da sempre la contraddistinguono. Lo ha dimostrato alla prima di Pamela: A Love Story, in occasione della quale ha reinterpretato proprio quel look iconico che l'ha resa famosa. Per presentare il documentario ha infatti puntato sul total red, sfoggiando un lungo abito da sera firmato Naeem Khan. Si tratta di un modello a tubino tempestato di glitter scintillanti, con la gonna alla caviglia, le spalline larghe e la scollatura generosa.

Pamela Anderson in Naeem Khan

Pamela Anderson con i figli sul red carpet

A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali in tinta, e un ulteriore tocco scintillante con degli orecchini pendenti di diamanti firmati Cicada and Delfina Delettrez. La Anderson ha poi tenuto i capelli legati in un raccolto spettinato, lasciando cadere sulla fronte i ciuffi della frangia. Una linea di eye-liner nera per contornare i profondi occhi azzurri, rossetto nude per esaltare le labbra carnose e sorriso smagliante: nessuno direbbe mai che Pamela ha raggiunto i 55 anni. Chi c'era al su fianco sul red carpet? I figli Brandon Thomas e Dylan Jagger, entrambi nati dal matrimonio con l'ex marito Tommy Lee.