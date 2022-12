Pamela Anderson, la foto da giovane: “Ero innocente, un’acrobata, un maschiaccio” Pamela Anderson sta per arrivare su Netflix con un documentario sulla sua vita e per aumentare l’hype ha condiviso sui social una foto di quando era giovanissima. In quanti la ricordano in questa versione?

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche settimana a questa parte si parla molto di Pamela Anderson e non solo perché ha partecipato alla sfilata di Jacquemus con un look ispirato a un suo outfit iconico, a partire dal prossimo 31 gennaio sbarcherà anche su Netflix. È diventata protagonista di Pamela – A Love Story, un documentario diretto da Ryan White che racconta lo scandalo del sex tape che l'ha coinvolta nel 1995 con l'allora marito Tommy Lee. Nella serie si farà riferimento anche alla sua carriera, alle storie d'amore turbolente e a degli aneddoti inediti sulla sua vita. La sinossi recita “Un ritratto intimo e umanizzante di una delle bombe bionde più famose al mondo" e non sorprende che proprio nelle ultime ore la diva abbia condiviso una foto risalente proprio agli anni in cui è diventata un sex symbol.

Com'era Pamela Anderson a 25 anni

Sarà perché voleva aumentare l'hype intorno alla serie che la vedrà protagonista o semplicemente perché si è ritrovata a rispolverare vecchi album di ricordi, ma la cosa certa è che Pamela Anderson sui social ha postato una foto del passato. Risale al suo periodo di maggiore successo e la mostra giovanissima e raggiante sullo sfondo di un campo da baseball. Era il 1992, all'epoca aveva 25 anni e assisteva a una partita di baseball tra star organizzata per beneficenza al Dodger Stadium di Los Angeles. Indossava una t-shirt sportiva a fondo bianco con i contorni blu elettrico, aveva le gambe nude, i capelli biondi e lisci e un trucco appena accennato: in quanti la ricordano in quegli anni, quando faceva impazzire milioni di fan con il suo innato sex appeal?

Pamela Anderson oggi

La trasformazione di Pamela Anderson

Ad accompagnare la foto sono state queste parole: "Ero innocente / un'acrobata / una ginnasta / un maschiaccio a doppia articolazione / con un'immaginazione infinita / costruendo furiosamente castelli di sabbia / a una velocità tremenda / creando il mio mondo il più velocemente possibile". Insomma, Pamela si sente non poco nostalgica e ne ha approfittato per regalare una "vecchia chicca ai fan". Oggi, nonostante i segni dell'età comincino a vedersi, non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono. Certo, all'epoca sul suo viso non c'era neppure l'ombra di una ruga, ma ha mantenuto intatta l'espressione sinuosa e provocante. In quanti non vedono l'ora di ammirarla nella docu-serie a lei dedicata?