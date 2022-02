Pam&Tommy e la moda anni Novanta: quando gli eccessi di Pamela Anderson erano la regola La serie Pam&Tommy racconta l’amore, gli eccessi e lo stile di una coppia cult degli anni 90: Pamela Anderson e Tommy Lee. Quasi trent’anni dopo, i loro look fanno ancora tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Sopracciglia sottili, crop top, accessori leopardati, pantaloni in pelle e minidress scintillanti. Guardare i primi episodi di Pam&Tommy è come passare in rassegna le tendenze della prossima Primavera/Estate. La miniserie Star, disponibile su Disney+, racconta la storia d'amore tra Pamela Anderson e Tommy Lee, sex tape e scandalo incluso. Ad interpretarli ci sono Sebastian Stan e Lily James, irriconoscibile con il nuovo look. Lui giocava a fare la rockstar maledetta, lei era diventata un sex symbol mondiale con Baywatch: insieme incarnavano tutto il glamour di fine anni Novanta, un'estetica eccessiva e dirompente che oggi ancora domina le tendenze. Non saranno stati un modello di virtù, ma sicuramente Pam&Tommy sono due icone di stile in anticipo sui tempi.

Lo stile di Pamela Anderson è tornato di moda

Diciamolo: Pamela Anderson è unica nel suo genere. Forse l'ultima a essere chiamata "sex symbol" prima che (per fortuna) i tempi cambiassero. I capelli biondi da Barbie, il trucco marcato, le curve generose enfatizzate dalla chirurgia e dai minidress hanno definito uno standard, un archetipo. Il suo stile era prorompente ed eccessivo, ma alcuni dettagli cult sono tornati di moda, in modo più discreto e cool.

Pamela Anderson

Pensiamo alle sopracciglia sottilissime, quasi disegnate: le skinny brows sono un grande ritorno del 2022. Pamela Anderson incarnava il lato più glamour della moda anni Novanta, fatto di microgonne e crop top indossati senza il reggiseno: gli stessi tagli che oggi tornano protagonisti delle collezioni estive, basti guardare la sfilata Spring Summer 2022 di Miu Miu. Per non parlare poi degli abiti scivolati e trasparenti, effetto nude look, dei minidress scintillanti che vediamo in quantità generose nella serie: sembrano uscite dall'ultima sfilata di Versace.

Pamela Anderson negli anni ’90

Pamela Anderson e Tommy Lee, icone di stile Novanta

Dall'altro polo dello spettro c'era il musicista Tommy Lee, che aveva fatto della canottiera bianca la sua divisa d'ordinanza. Tanto Pamela era glamour e curata, quanto Tommy puntava sul fascino rude della rockstar: tatuaggi e baggy jeans indossati a petto nudo. L'accessorio cult? Il bucket hat leopardato e morbido, effetto peluche, un vero e proprio must have del 2022.

Insieme sono stati una delle coppie più iconiche del decennio: trasgressivi, scandalosi, ma sicuramente cool. Spesso venivano fotografati con look coordinati: pantaloni di pelle, t-shirt stampate molto punk.

Pamela Anderson e Tommy Lee

Il loro stile da "club kid", tra alcol, notti infinite e look ad alto tasso erotico, incarna l'essenza più scatenata degli anni Novanta, quel senso di onnipotenza che oggi ci manca così tanto.