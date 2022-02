Pamela Anderson prima e dopo la chirurgia, le foto di ieri e oggi dell’ex bagnina di Baywatch Pamela Anderson, l’ex bagnina di “Baywatch” diventata famosa per le sue forme “siliconate”, torna in tv con la serie “Pam & Tommy”. Com’era prima della chirurgia? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

In quanti ricordano Pamela Anderson negli anni '90 nei panni di bagnina di Baywatch? Da allora di tempo ne è passato e, oltre a essere stata sposata e aver divorziato per ben 5 volte, anche il suo aspetto è cambiato molto (e non solo perché non indossa più l'iconico costume rosso sgambato) . Certo, non ha mai spesso di avere successo, basti pensare al fatto che è diventata protagonista della nuova serie Pam & Tommy che presto sarà disponibile su Disney+, ma è chiaro che, rispetto a quando posava sulla copertina di Playboy, sembra essere una persona diversa. In quanti la ricordano agli esordi, quando non si era ancora servita della chirurgia plastica? Ecco le foto che mostrano la trasformazione negli anni.

Com'era Pamela Anderson da ragazza, le foto della trasformazione

Pamela Anderson è entrata nel cast di Baywatch nel 1992, all'epoca aveva poco più di 20 anni e ricopriva i panni del sex symbol C.J. Parker. Sebbene fosse giovanissima, era già ricorsa alla chirurgia plastica come dimostravano le forme "esplosive" messe in risalto dai costumi rossi sfoggiati nel telefilm.

Pamela Anderson ai tempi di Baywatch

Cosa si è rifatta negli anni? Ha ingrandito il seno con una mastoplastica additiva e ha rimpolpato le labbra con delle punturine. Sebbene negli anni '90 fosse icona di bellezza e di sensualità, col passare del tempo, come lei stessa ha dichiarato qualche anno fa, si sarebbe pentita di aver esagerato con i ritocchi.

Pamela Anderson col seno rifatto nel 2001

Pamela Anderson, l'evoluzione di stile dagli anni '90 a oggi

L'attrice non ha mai nascosto di essersi servita di qualche ritocco estetico e non sorprende che sui social posti spesso delle foto risalenti all'adolescenza, nelle quali appare naturale al 100%. Capelli biondi e vaporosi in pieno stile anni '80, sorriso smagliante, silhouette impeccabile e stile casual: già prima dei ritocchi Pamela era meravigliosa, anche se un tantino diversa rispetto agli anni successivi.

Pamela Anderson oggi

Col passare del tempo non è cambiato solo il suo aspetto ma anche i suoi look: ha detto addio alle t-shirt, ai jeans e alle sneakers, lasciando spazio a lunghi e sinuosi abiti a sirena, maxi scollature che mettono in risalto il seno bombastico e completini sexy. Non ha mai rinunciato, invece, ai capelli biondo platino, diventati fin dagli esordi il suo tratto distintivo, mentre per quanto riguarda il make-up, punta sempre più spesso su dei trucchi marcati sugli occhi. Oggi la Anderson ha imparato ad amarsi e a più di 50 ha capito di non aver mai avuto nulla da invidiare alle star internazionali neppure prima della chirurgia: fin da ragazzina è sempre stata splendida.