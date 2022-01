Pamela Anderson è di nuovo single: ha chiesto il divorzio dal quinto marito Dan Hayhurst Pamela Anderson divorzia dal quinto marito, la guardia del corpo Dan Hayhurst, dopo poco più di un anno dalle nozze: nessun lieto fine per le storie d’amore dell’attrice, icona di Baywatch.

A cura di Gaia Martino

Pamela Anderson è di nuovo single. L'icona di Baywatch avrebbe chiesto il divorzio dal suo quinto marito, Dan Hayhurst, sposato nel dicembre 2020. Riporta la notizia il portale Page Six che svela alcuni dettagli al riguardo, testimoniati da una fonte vicino la coppia. L'attrice avrebbe iniziato a frequentare la sua guardia del corpo durante il lockdown dovuta alla pandemia Coronavirus, dopo la fine del matrimonio con Jon Peters ma ora ha capito che non è l'uomo giusto per lei.

Le cause del divorzio

Piuttosto note alla cronaca rosa sono le numerose storie d'amore di Pamela Anderson, tutte giunte al capolinea senza lieto fine. L' iconica bagnina di Baywatch avrebbe chiesto il divorzio dalla sua guardia del corpo da 40 anni, Dan Hayhurst, sposato alla fine del 2020. Hanno vissuto insieme in Canada fino ad ora ma dopo la drastica decisione, la vulcanica 54enne ha lasciato la casa condivisa e attualmente vivrebbe a Malibu dove trascorre del tempo con i suoi figli. Su PageSix.com si legge che il motivo che avrebbe spinto l'attrice a lasciarlo sarebbe stato il comportamento dell'uomo: "Dan si è rivelato un idiota per Pamela: era scortese e poco incoraggiante. Dopo aver trascorso due anni vivendo insieme, lo ha conosciuto meglio e ha capito che lui non era quello giusto".

Pamela Anderson e Dan Hayhurst

Gli ex mariti e i figli di Pamela Anderson

L'attrice e modella canadese, classe 1967, è stata la protagonista di ben sei matrimoni, due dei quali con lo stesso uomo. Nel 1995 ha sposato Tommy Lee, batterista dei Motley Crue, conosciuto 4 giorni prima delle nozze: la coppia ha avuto due figli, Brandom Thomas e Dylan Jagger Lee ed ha divorziato nel 1998.

Pamela Anderson con i figli Dylan e Brandon Lee

Ad agosto 2006 Pamela Anderson ha sposato Kid Rock, cantautore e attore statunitense, e con lui avrebbe vissuto una brutta pagina della sua vita. In quello stesso anno durante le riprese del film Blonde and Blonder a Vancouver l'attrice sarebbe stata vittima di un aborto spontaneo, secondo quanto riportarono i media americani. Nel novembre del 2006, dopo tre mesi di matrimonio, ha chiesto il divorzio. Un anno dopo, ottobre 2007, ha sposato il produttore cinematografico Rick Salomon da cui si è separata a dicembre dello stesso anno: è seguito un lungo periodo di tira e molla tra un matrimonio bis e pesantissime offese fatte pubblicamente. Nel 2015 il divorzio ufficiale.

Pamela Anderson e Rick Salomon

Il 20 gennaio 2020 con una cerimonia privata a Malibu, l'attrice canadese ha poi sposato Jon Peters, produttore cinematografico americano, ma dopo 12 giorni di matrimonio ha chiesto la separazione. Le ultime nozze con Dan Hayhurst, anche queste terminate senza lieto fine.