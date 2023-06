Elena d’Amario danza in costume: dà il via all’estate col micro bikini colorato L’estate di Elena d’Amario comincia con un due pezzi colorato.

A cura di Giusy Dente

Ph. Mirko Morelli, Instagram @elenadamario

Archiviata anche questa stagione di Amici, terminata a maggio con la vittoria di Mattia Zenzola, Elena d'Amario è pronta per nuovi progetti professionali, ma anche per godersi l'estate. Questa sarà particolarmente speciale: prosegue infatti a gonfie vele la storia con l'attore Massimiliano Caiazzo. I due sono molto riservati, hanno sempre tenuto la relazione lontano da eccessiva esposizione mediatica, preferendo custodire la sfera sentimentale con particolare attenzione. Da mesi sui social erano stati notati alcuni indizi che facevano pensare a una certa reciproca simpatia, ma ora non ci sono dubbi: sono stati paparazzati mentre si baciano e passeggiano mano nella mano. I rispettivi fan sono molto curiosi e fanno il tifo per loro.

Elena D'Amario pronta per l'estate

Sui social Elena d'Amario lascia pochissimo spazio all'esposizione della vita privata, una sfera che cerca di proteggere il più possibile, di tenere per sé. Consapevole dell'affetto che la circonda, ama portare con sé fan e follower nella quotidianità, che la seguono con piacere. Ma preferisce mostrare soprattutto ciò che riguarda la vita professionale: momenti in sala prove, esibizioni sul palco, allenamenti, backstage. Il suo talento l'ha resa un punto di riferimento del settore. Ovviamente non manca la condivisione di alcuni preziosi momenti con le persone care: è legatissima alla famiglia, in particolare la nonna e la nipotina.

Ph. Mirko Morelli, Instagram @elenadamario

La ballerina è amatissima sin dagli esordi, dai tempi di Amici. Nel tempo ha sviluppato una solida carriera tra l'Italia e New York, legando il suo nome alla prestigiosa compagnia Parsons Dance. Nella vita di tutti i giorni, quando non indossa costumi di scena o abbigliamento sportivo, vanta uno stile trendy con una certa predilezione per lo stile gipsy. Nei look balneari della danzatrice la bandana è un must, alternata ai cappelli di paglia.

Ph. Mirko Morelli, Instagram @elenadamario

Il primo look balneare del 2023 è micro e colorato. La prima foto in costume dell'anno, che dà ufficialmente il via all'estate, è con un due pezzi azzurro: reggiseno a fascia e tanga coi laccetti. Il corpo della 32enne, modellato da anni e anni di esercizio fisico e allenamenti, è tonico e statuario. Non è mancato il body shaming da parte di chi le ha rivolto parole offensive, da "fai schifo" a "sei troppo magra" fino a "sei troppo muscolosa". Lei ha col proprio corpo un rapporto di profondo rispetto, sa quanto è importante stare in armonia con se stessi: il suo corpo racconta una storia: quella di chi va a passo di danza da tutta la vita.