Amici 2023, finale in total black per il vincitore Mattia Zenzola e la cantante Angelina Mango Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023; secondo posto e Premio della Critica per Angelina Mango. Vestiti in total black hanno alzato le coppe al cielo.

A cura di Giusy Dente

Mattia Zenzola e Angelina Mango

Succede che a volte i sogni prendano il sopravvento e che l'impossibile diventi possibile. Contro i pronostici, che davano per favorita la cantante Angelina Mango, il ballerino Mattia Zenzolo si è invece a sorpresa aggiudicato la vittoria di Amici 2023. Una sorpresa gradita, visto che col suo talento il 19enne pugliese sin dall'inizio ha conquistato il pubblico e i professori, a passi di danza.

Mattia Zenzola vince Amici 2023

Mattia e Angelina sul podio di Amici 2023

Mattia Zenzolo è specializzato in latino americano e Zumba e aveva partecipato al talent l'anno scorso. Un infortunio lo aveva costretto a ritirarsi, ma Raimondo Todaro gli aveva promesso una seconda possibilità. Così è stato e la seconda volta è stata quella decisiva, che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Angelina Mango, seconda classificata ad Amici 2023

Porta a casa un montepremi di 150 mila euro. Secondo posto per Angelina Mango, figlia del cantautore prematuramente scomparso nel 2014. A lei il Premio della Critica (valore 50 mila euro). Rispettivamente terzo e quarto posto per il cantante Wax e la ballerina Isobel.

Mattia Zenzola con la coppa di Amici 2023

Mattia Zenzola e Angelina Mango, finale in nero

Finale in total black, per i quattro finalisti di Amici 2023. Wax, Isobel, Angelina e Mattia si sono "sfidati" a colpi di musica e danza sul palco, mostrando il loro talento nelle rispettive discipline. Mattia Zenzola quando non è in scena ama felpe, T-shirt e camicie: il suo è un abbigliamento sportivo, casual e coloratissimo.

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023

Con un completo nero oversize ha alzato al cielo la scintillante e lucente coppa del vincitore. In nero come lui anche Angelina: pantaloni di pelle e corsetto. Comincia ora per loro una nuova fase, con la speranza che possa essere ricca di successi e soddisfazioni come è stato per tanti altri vincitori del talent, che nel corso degli anni ha fatto da trampolino di lancio per artisti che hanno sviluppato carriere forti e longeve.