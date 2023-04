Martina Colombari bellezza acqua e sapone, il selfie al naturale è con occhiali e mollettine Martina Colombari non è solo l’attrice truccata ed elegantemente vestita che vediamo in tv: sui social le piace mostrarsi anche in vesti casalinghe.

A cura di Giusy Dente

Com'è Martina Colombari nella vita di tutti i giorni, quando è lontana dalla tv e dal set? L'attrice è molto attiva sui social, dove porta con sé fan e follower tra gli impegni di lavoro e quelli familiari. Al momento gli appassionati di Pechino Express stanno seguendo la sua avventura all'interno del reality. Il pubblico è curiosissimo di scoprire come se la sono cavata lei e suo figlio Achille: sono una coppia affiatata e si sono messi in gioco con grande spirito di adattamento, cimentandosi con coraggio in ogni prova. Saranno loro i vincitori di questa edizione del programma?

Il selfie con gli occhiali di Martina Colombari

La moda è una grande passione di Martina Colombari, passione che ha trasmesso a suo figlio Achille. Il 18enne sta portando avanti gli studi e parallelamente ha dato avvio anche alla carriera di modello, proprio come sua madre. Intervistato da Fanpage.it il ragazzo ha ironizzato su questo aspetto, dicendo che ormai lei è troppo in là con gli anni per definirsi modella e quindi è più un'attrice!

La 47enne condivide sui social molto della sua vita professionale: gli shooting fotografici, le serate di gala, gli eventi, le sfilate, i programmi televisivi. In ogni occasione è glamour e impeccabile: ama i tailleur, gli abiti lunghi da sera, i dettagli scintillanti, le stampe etniche e floreali. Predilige gli outfit colorati, che si adattano perfettamente alla sua personalità allegra, curiosa, spiritosa, estroversa.

Ma ama mostrarsi anche in vesti quotidiane, che si tratti di backstage o momenti di relax casalingo. Non è ossessionata dai filtri, difatti non ha problemi a condividere selfie al naturale: la sua è la tipica bellezza acqua e sapone. Nell'ultima foto condivisa online indossa gli occhiali da vista e ha i capelli raccolti con dei becchi d'oca colorati. Che si tratti di mollettine o patch per gli occhi, non le interessa dare di sé un'immagine esclusivamente patinata, preferendo l'autenticità.