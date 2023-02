Martina Colombari senza trucco contro l’ideale di bellezza moderno: “Minaccia l’identità sociale” Martina Colombari è tornata a posare senza trucco sui social ma non lo ha fatto semplicemente per mostrare la propria bellezza al naturale. Si è servita della foto acqua e sapone per lanciare un importante messaggio contro il malsano ideale di bellezza moderno.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle manie più amate dalle star da qualche tempo a questa parte? Quella di postare sui social delle foto al naturale, nelle quali si mostra con orgoglio la propria bellezza senza trucco, senza filtri e senza artifici. Martina Colombari è solo una delle tante ad aver seguito il trend: dopo essersi mostrata con le patch per le occhiaie qualche settimana fa, nelle ultime ore è tornata a posare in versione acqua e sapone. La cosa particolare è che non lo ha fatto semplicemente per rivelare il suo splendore, si è servita dello scatto per lanciare un importante messaggio di condanna contro l'ideale di bellezza moderno: ecco cosa ha dichiarato l'attrice.

Martina Colombari, la foto al naturale

L'avevamo lasciata alle sfilate di Milano con il figlio Achille Costacurta, ora ritroviamo Martina Colombari sui social in una versione decisamente diversa. Ha detto temporaneamente addio al make-up e agli artifici, non avendo paura di mostrarsi al naturale. L'attrice si è scattata un selfie sullo sfondo dello specchio del bagno: indossa una semplice t-shirt bianca, ha i capelli bagnati (probabilmente perché ha appena fatto lo shampoo) e sul viso non porta neppure un filo di make-up. I profondi occhi azzurri sono penetranti, la pelle del viso è impeccabile e sulle labbra accenna un sorriso. In quanti direbbero che ha raggiunto i 47 anni?

Il messaggio sulla bellezza di Martina Colombari

Ad accompagnare la foto senza make-up di Martina Colombari è stato un importante messaggio contro l'idea di bellezza moderna. Le parole dell'attrice sono state: "È una lotta, quella all'aspetto ideale, che impegna con accanimento crescente le donne fin dall'età pediatrica e poco importa se questo feticcio di adeguatezza ad uno standard artificiale e malsano venga raggiunto a prezzo di un imponente disagio psicologico, minaccia all'identità sociale, dispercezione corporea, disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, disturbi dell'umore, che lasciano strascichi nell'arco dell'intera esistenza. Questa idea di bellezza è il burqa dell'occidente dietro cui si nasconde tutto il resto che costituisce il vero valore di una donna: la sua essenza, unicità, i suoi talenti e capacità". Martina ha dunque rinunciato a trucco, parrucco, luci speciali e filtri, così da mostrare la sua essenza, il lato più naturale di se stessa.