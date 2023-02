Martina Colombari con Achille Costacurta alle sfilate di Milano: mamma e figlio sono rock in coordinato Martina Colombari ha partecipato alla sfilata di Iceberg e ha portato con lei il figlio Achille Costacurta. Per lui è stato un vero e proprio debutto alla Fashion Week e per l’occasione non ha rinunciato allo stile.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Milano Fashion Week è ufficialmente cominciata e fino alla prossima domenica saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24 con show spettacolari e d'impatto. Tra i primi brand che hanno dato il via alle danze ieri pomeriggio c'è stato Iceberg, che in passerella ha fatto trionfare look monocromatici, maxi piumini e giacche da motociclista dall'animo rock. Il front-row è stato letteralmente invaso dalle star, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Martina Colombari. Chi era il ragazzo con cui ha partecipato all'evento?

Martina Colombari col minidress di pelle

Martina Colombari era tra le star che hanno partecipato alla sfilata di Iceberg che si è tenuta ieri pomeriggio a Milano. Per l'occasione ha puntato sul trend del total leather, sfoggiando un minidress di pelle nera firmato proprio Iceberg. Si tratta di un modello a scamiciata col colletto e i polsini gioiello e una cintura coordinata che le ha segnato il punto vita. Clutch bag coordinata, collant velati, tronchetti con tacco e plateau: per l'ex Miss Italia il tempo sembra non essere mai passato. La cosa particolare è che non ha preso parte all'evento da sola, ha portato con lei anche il figlio Achille Costacurta.

Martina Colombari in Iceberg

Achille Costacurta debutta alle sfilate

Achille Costacurta è cresciuto e, forse complice il fatto che ha compiuto 18 anni lo scorso ottobre, ha fatto il suo debutto alla Fashion Week. Ha accompagnato la mamma allo show di Iceberg e ne ha approfittato per vestirsi in coordinato con lei con un look originale e rock.

Achille Costacurta e Martina Colombari in Iceberg

Ha abbinato un paio di pantaloni bianchi a una felpa decorata con il viso di Daffy Duck, completando il tutto con un cappellino di lana color senape che riprende i colori del becco del papero. Il dettaglio che non è passato inosservato? Achille è un perfetto mix tra mamma Martina e papà Alessandro: anche lui è destinato a diventare una star?