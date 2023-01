Martina Colombari senza trucco: patch sotto gli occhi e forcine tra i capelli per la foto al naturale Martina Colombari ha seguito il trend dei no make-up selfie, apparendo meravigliosa al naturale tra patch sotto gli occhi e forcine tra i capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Le star utilizzano regolarmente i social per mantenere un contatto diretto con i followers e non sorprende che documentino ogni momento della loro quotidianità solo per dimostrare di essere delle persone assolutamente "normali". Da qualche anno a questa parte, ad esempio, stanno letteralmente spopolando i selfie senza trucco, con i quali le celebrities danno prova di non avere alcuna paura di rivelare il loro aspetto "al naturale". Dopo Anne Hathaway, l'ultima ad averlo fatto è stata Martina Colombari, che si è immortalata in versione acqua e sapone nel backstage di uno shooting fotografico.

La bellezza naturale di Martina Colombari

In quanti ricordano Martina Colombari ai tempi di Miss Italia? Era il 1991 quando vinse il noto concorso, diventando il simbolo della bellezza del nostro paese. Di anni ne sono passati da allora ma la modella e attrice non ha perso lo splendore e il fascino che da sempre la contraddistinguono. Oggi ha 47 anni e riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovane. Ne ha data l'ennesima prova sui social, dove proprio nelle ultime ore ha condiviso un selfie senza trucco. Si trova nel backstage di uno shooting ed, essendo appena tornata a lavoro dopo il weekend, nella didascalia ha scritto: "Il lunedì non è un giorno

della settimana ma uno stato d'animo".

La foto senza trucco di Martina Colombari

Nello scatto postato su Instagram Martina appare in primo piano con indosso un maglione a collo alto color ruggine, è tra "le grinfie" di parrucchieri e truccatori e non ha ancora portato a termine la sua preparazione. Nonostante ciò, non ha avuto paura di immortalarsi con il viso libero dal trucco e delle patch anti-occhiaie sotto gli occhi. Niente rossetto, blush, ombretto o eye-liner ma, nonostante ciò, la modella è sempre splendida. I capelli sono un tantino spettinati, basti pensare al fatto che il ciuffo viene tenuto su con una forcina. Quante sono le star che non temono le foto in versione acqua e sapone dopo i 45 anni?