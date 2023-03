Selena Gomez senza trucco: sui social trionfa la bellezza naturale Selena Gomez è la paladina della bellezza naturale e ne ha data l’ennesima prova sui social. Nelle ultime ore è tornata a posare senza make-up, rivelando con orgoglio il suo aspetto acqua e sapone.

A cura di Valeria Paglionico

Da diversi anni la mania più amata dalle star è quella di postare sui social i propri selfie senza trucco, così da dimostrare che la propria bellezza rimane invariata anche quando si è "al naturale". Se in passato le celebrities preferivano apparire in pubblico solo quando preparate alla perfezione, ora le cose sono cambiate e sono moltissime quelle che con orgoglio si lasciano immortalare in versione acqua e sapone. L'ultima ad averlo fatto è stata Selena Gomez, che ha messo a tacere le critiche e le offese degli haters con un selfie senza make-up, senza filtri e senza artifici.

La bellezza naturale di Selena Gomez

Selena Gomez è stata spesso presa di mira sui social, gli haters l'hanno accusato di essere ingrassata in modo evidente, dimenticando che da quando ha debuttato nello spettacolo a oggi non solo è cresciuta, ma si è anche ritrovata ad affrontare dei delicati problemi di salute. I più cattivi l'hanno contrapposta alla sua "storica nemica" Hailey Bieber ma lei è riuscita a prendersi la sua rivincita e a uscirne "vincitrice" su tutti. Come ha fatto? Mostrando la sua vera natura e non avendo paura di mostrare l'animo genuino che la contraddistingue. Non ha paura di condividere le sue emozioni, le sue difficoltà in fatto di salute mentale, le sue piccole imperfezioni fisiche ed è per questo che è amatissima dal pubblico.

Selena Gomez senza trucco

Selena Gomez si mostra al naturale

Qualche giorno fa Selena Gomez ha seguito il trend dei selfie senza make-up ed è subito diventata paladina della bellezza "normale", tanto che il post ha ottenuto milioni di like in poche ore. Imperfezioni della pelle in vista, capelli spettinati, outfit "casalingo": la popstar non ha paura di mostrarsi al naturale, anzi, lo fa di proposito, così da dare prova del fatto che anche le celebrities internazionali vivono gli stessi disagi delle persone "comuni". Insomma, i tempi stanno cambiando: niente più filtri e fotoritocco, per essere trendy sui social bisogna lasciare spazio alla bellezza naturale come ha fatto Selena.