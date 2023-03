Martina Colombari e Achille Costacurta si raccontano: “Mio figlio è pittoresco, ho conosciuto Billy in un ristorante” Martina Colombari e Achille Costacurta sono la coppia “Mamma e figlio” di Pechino Express 2023. La carriera di modello di lui, l’incontro con Billy di lei, i piaceri inconfessabili di entrambi: si sono raccontati a Fanpage.it rispondendo (al contrario) alle domande di Google su vita privata e professionale.

A cura di Giusy Dente

Prosegue l'avventura a Pechino Express di Martina Colombari e Achille Costacurta, concorrenti della nuova edizione del reality di Sky Original prodotto da Banijay Italia in onda il giovedì su Sky (in streaming su NOW). Quest'anno il viaggio delle coppie in gioco si articola tra India, Borneo malese e Cambogia ed è un'esperienza che sta permettendo a mamma e figlio di conoscersi in un contesto del tutto nuovo e inedito. I due hanno raccontato a Fanpage.it qualcosa della loro esperienza, ma anche della loro vita privata e della carriera professionale, su cui i fan sono molto curiosi. Lo hanno fatto rispondendo alle domande che gli utenti rivolgono a Google. Ma hanno dato le risposte al contrario: l'uno per conto dell'altra.

Achille Costacurta tra scuola e moda

Achille Costacurta ha 18 anni e lavora nel mondo della moda. "Ho iniziato a fare un percorso come modello, speriamo vada bene" ha raccontato a Fanpage.it. A detta di sua madre, la scuola è invece un tasto dolente: "Ha sempre avuto un po' di problemi a rispettare le regole, a studiare. Ha cambiato un po' di scuole, ma questo percorso economico-finanziario che sta facendo lo incuriosisce molto. Lui vorrebbe aprire una sua attività, fare l'imprenditore. Ha tante idee: mattoncino dopo mattoncino costruirà la sua strada" ha detto orgogliosa. Come ogni madre, conosce benissimo sui figlio e le sue abitudini.

È a conoscenza anche del suo guilty pleasure: "Riempie il piatto di pasta di parmigiano: mangia il primo strato e poi mette un'altra intera formaggiera per creare un altro strato". Di lui, la 47enne ha detto pregi e difetti: "Fa dannare, fa urlare per quanto mi riguarda come mamma. Però mi fa ride, è fantasioso, è creativo, è la parte mia più pittoresca".

Cosa fa oggi Martina Colombari

Da quando è stata eletta Miss Italia nel 1991, Martina Colombari ha costruito una solida carriera tra moda, cinema e tv. Ma si è realizzata anche sul piano personale: è sposata con Alessandro Costacurta da 19 anni. È stato Achille a rivelare come si sono conosciuti e due: "Mio padre mi ha detto che si sono conosciuti in un ristorante, dove mia mamma era con sua mamma e sua zia. Lui era invece al tavolo con un paio di amici calciatori e tipo 7-8 modelle spagnole". Achille Costacurta ha scherzato, sulla vita professionale di sua madre: "Prima era al 100% una modella, ora questo 100% con l'età è diminuito un pochino. Adesso possiamo dire che è più attrice". Il 18enne è a conoscenza, a sua volta, del guilty pleasure di sua madre, che ha a che fare ancora col cibo: "Ha un problema con i dolci, tipo col gelato. Se vuole farsi un regalo non cena e prende una vasca di gelato".

Martina Colombari che mamma è?

L'attrice ha ammesso di essere una mamma un po' troppo curiosa, circa la vita privata del figlio, che reclama invece libertà e indipendenza: "Lui lo vede come un'invasione". Il 18enne si comporta come ogni ragazzo della sua età, anche se alcuni comportamenti a sua madre proprio non vanno giù: "Ha problemi a svegliarsi al mattino, non ti manda un messaggio quando torna a casa tardi. Tu ti svegli e dici: è tornato, non è tornato, dorme a casa della fidanzata?". A tal proposito Achille Costacurta si è detto single: non ha una fidanzata al momento, ma se ci fosse questa presenza nella sua vita lo direbbe anche a sua madre.

Martina Colombari e Achille Costacurta a Pechino Express

Il programma ha permesso loro di vivere un'esperienza fuori dal normale che ha insegnato tanto a entrambi. Si sono dovuti confrontare con diversi ostacoli e imprevisti durante il percorso, ma con tenacia hanno superato tutto. Il loro punto di forza è stato il completarsi a vicenda: "Una cosa che mi aiutava tantissimo era la sua organizzazione: io non ne ho e lei ne ha troppa" ha spiegato il 18enne.

In particolare l'attrice è rimasta piacevolmente stupita dall'atteggiamento di suo figlio, che si è rivelato un prezioso compagno di viaggio disposto a far tesoro di ogni momento: "La sua frase tipica è: non ce la faccio. Non credevo si adattasse così. Si è dimostrato tenace. Per me non è contemplato: non ce la faccio. Uno ci deve provare, ma non è che si vince o si perde: si vince o si impara". In conclusione, Martina Colombari e Achille Costacurta portano a casa qualcosa di cui fare tesoro a lungo e da ricordare per sempre: "È stata l'esperienza di coppia mamma-figlio più bella che abbiamo fatto da quando è nato" ha concluso l'attrice.