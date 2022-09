Marica Pellegrinelli a Venezia 79 si ribella ai ritocchi: “È finita l’epoca dei filtri sui social” Marica Pellegrinelli è tra le protagoniste della seconda giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e fin dall’arrivo si è distinta per stile e sensualità. Il dettaglio che non è passato inosservato? Su Instagram si è ribellata a ogni tipo di filtro social.

Marica Pellegrinelli è tra le protagoniste della seconda giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l'evento annuale attesissimo nel mondo del cinema che fino al prossimo 10 settembre vedrà diversi registi presentare in anteprima mondiale i loro nuovi film. Il red carpet è stato invaso dalle star fin dalla serata inaugurale e, stando agli arrivi "noti" delle ultime ore, anche oggi in Laguna ci sarà una vera e propria parata di celebrities. Dopo Stefano De Martino e Georgina Rodriguez, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la modella italiana, ex di Eros Ramazzotti, apparsa sensuale e chic in total black.

L'abito total black di Marica Pellegrinelli a Venezia

Per l'arrivo in Laguna Marica Pellegrinelli ha puntato sulla classe di Alberta Ferretti, che ha firmato per lei un elegante look total black con abito e borsa coordinata. La modella ha messo in risalto il seno con un lungo vestito nero contraddistinto da una maxi gonna plissettata e da una profonda scollatura arricchita da una collana incorporata. Non sono mancati i sandali in tinta con un vertiginoso tacco a spillo e gli orecchini scintillanti che hanno aggiunto un tocco di luce all'outfit dark. Sono firmati Chopard e sono stati messi in mostra con uno chignon tiratissimo portato con la fila centrale.

Marica Pellegrinelli in Alberta Ferretti

Marica Pellegrinelli si ribella ai filtri

Marica Pellegrinelli ha documentato su Instagram il suo viaggio verso Venezia nei minimi dettagli, tenendo i followers aggiornati su tutti i suoi spostamenti. Mentre era in treno, in particolare, non ha avuto paura di immortalarsi al naturale, ribellandosi a ogni tipo di artificio per apparire impeccabile. Nella didascalia ha infatti scritto "Finisce l'era dei filtri e dei ritocchi social…magari" e ha taggato il profilo Be Real. Certo, essendo bellissima non ha bisogno di nessun trucco per essere meravigliosa, ma è chiaro che il suo gesto è stato fondamentale per portare avanti la battaglia contro la mania di stravolgere il proprio aspetto con i filtri pur di adeguarsi a un preciso ideale di bellezza.

