Mahmood in passerella, la sfilata diventa uno show e presenta a sorpresa una nuova canzone

Mahmood ha sfilato ancora per Willy Chavarria, alla Settimana della Moda di Parigi, trasformando la passerella nel set di un videoclip.
A cura di Giusy Dente
Chiamarla sfilata sarebbe riduttivo. Willy Chavarria ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2026-27 a Parigi, durante la Settimana della Moda. Quello andato in scena dinanzi agli occhi degli ospiti, però, era un film vero e proprio, curato in ogni aspetto per restituire proprio la complessità di uno spettacolo a 360 gradi. Molto più della "sola" moda, insomma, molto più di una sequenza di vestiti.

Sempre più le sfilate si stanno staccando dal modello tradizionale, diventando show veri e propri, molto complessi dal punto di vista della scenografia, della coreografia, dell'allestimento, della musica, delle luci. Willy Chavarria ama molto sperimentare e mescolare i linguaggi, unendo moda, cultura pop, arti performative, trasformando la sfilata in un'esperienza sensoriale e immersiva. In questo caso lo stilista si è affidato alla regia di Arnaud Bresson e ha portato in passerella, anzi sul palcoscenico, una serie di performer e installazioni, il tutto accompagnato da musica live. Ha regalato al suo pubblico un momento potente, creando un'esperienza fashion molto vicina al mondo teatrale e cinematografico. Per l'occasione ha chiamato anche delle star per esibirsi: c'erano Romeo Beckham e Julia Fox, per esempio.

Era presente anche un amico del designer, molto vicino al brand da diverso tempo: si tratta di Mahmood. Per lui look scuro con maxi bomber e capelli tirati indietro. L'artista ha incarnato perfettamente il connubio moda-performance. Innanzitutto è un'icona fashion, presenza fissa alle sfilate e soprattutto quando è sul palco è capace di trasformarlo in un mondo dove si fondono tutti i tipi di arte e narrazione, andando ben oltre la sola esibizione canora. I suoi concerti sono curatissimi dal punto di vista delle scenografie, delle coreografie, dei look: tutto segue una narrazione coerente e precisa. Per Willy Chavarria, il cantante ha eseguito dal vivo la colonna sonora della sfilata, facendo da accompagnamento ai modelli in passerella.

Ma lo ha fatto a modo suo, quindi cimentandosi anche con il ballo e improvvisandosi persino barista! Questo elemento si integrava perfettamente col resto. Lo stilista ha voluto che la passerella sembrasse la via trafficata di una città in movimento: i modelli hanno attraversato la passerella in bicicletta, proprio per restituire quel concetto di energia vitale, di caos creativo. A Mahmood, invece, è toccato servire cocktail! Ma ha fatto molto di più. A sorpresa ha eseguito un brano inedito, una nuova canzone.

Non è la prima volta che il cantante sale su una passerella di Willy Chavarria. Indossa spesso le creazioni del brand, che è stato il primo a vedere in lui qualcosa di potente esteticamente. Ha debuttato come modello per il marchio incarnandone i valori e la visione, in primis il superamento i confini dell'abbigliamento maschile tradizionale in chiave inclusiva. Questo è uno degli elementi più presenti nello stile del cantante, appassionato di moda genderless e lontano da gabbie e preconcetti quando si tratta di look. Le sue priorità sono la personalità e l'autenticità, che vengono prima degli stereotipi.

