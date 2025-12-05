I capelli di Mahmood scatenano l’ironia dei fan: è entrato nella “zia Carmelina season”

Nuovo hair look per Mahmood. Il cantante ha mostrato a fan e follower una chioma estremamente vaporosa che ha scatenato la benevola ironia dei fan.

Col suo occhio alle tendenze, lo stile genderless, l'audacia di chi non teme i giudizi e si mette sempre in gioco cambiando immagine, Mahmood è diventato un'icona trendy. Ad essersene accorto è lo stesso mondo fashion: è ospite fisso alle sfilate in giro per il mondo, ma si è anche cimentato come modello in passerella. Uno dei brand da cui si sente meglio rappresentato e difatti di cui indossa spesso le creazioni, è Willy Chavarria. Proprio con lo stilista americano (fondatore e direttore creativo del suo marchio omonimo) è volato a Londra in occasione dei Fashion Awards 2025 organizzati dal British Fashion Council. La serata ha visto il trionfo di Jonathan Anderson per la terza volta consecutiva: è ancora una volta lui lo Stilista dell'Anno agli Oscar della Moda. Mahmood per l'occasione ha stupito tutti con un nuovo hair look.

Il cantante gioca molto con la sua immagine, dal punto di vista dell'abbigliamento e non solo. I capelli sono un focus su cui punta molto. In tour, per esempio, affidandosi alle sapienti mani del hairstylist Alfredo Cesarano, ha sfruttato le acconciature come mezzo di comunicazione. I capelli, in particolare i disegni nascosti tra i capelli, sono diventati parte integrante del look, per lanciare dei messaggi coerenti con il resto della scenografia. Nel corso degli anni lo abbiamo visto in tanti modi diversi: coi capelli lisci e la riga centrale, coi capelli afro, con le treccine, persino con baffi e pizzetto.

Per la serata londinese, ha ben pensato di azzardare ancora e il cambiamento è stato accolto con benevola ironia da parte di fan e follower. Appena ha condiviso le foto su Instagram, infatti, subito i fan si sono scatenati con le battute e con i paragoni. Mahmood stesso ci ha scherzato sù, paragonandosi a Yubaba, la strega e proprietaria dei bagni pubblici del film La città incantata. Stessi maxi orecchini a bottone, ma anche stessa acconciatura!

Il cantante, infatti, ha stupito tutti con una chioma vaporosa e morbida, quasi "cotonata", in stile anni Ottanta. Qualcuno in lui ha rivisto la classica signora ottantenne, benestante, che si mette in tiro la domenica mattina per la Messa, vestendosi elegante e facendosi la piega dal parrucchiere. "Is zia Carmelina season" ha commentato il cantante, pronto dunque a vestire i panni della nonnina: un po' anzianotta magari, ma sempre trendy.