stile e Trend
video suggerito
video suggerito

I capelli di Mahmood scatenano l’ironia dei fan: è entrato nella “zia Carmelina season”

Nuovo hair look per Mahmood. Il cantante ha mostrato a fan e follower una chioma estremamente vaporosa che ha scatenato la benevola ironia dei fan.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

Col suo occhio alle tendenze, lo stile genderless, l'audacia di chi non teme i giudizi e si mette sempre in gioco cambiando immagine, Mahmood è diventato un'icona trendy. Ad essersene accorto è lo stesso mondo fashion: è ospite fisso alle sfilate in giro per il mondo, ma si è anche cimentato come modello in passerella. Uno dei brand da cui si sente meglio rappresentato e difatti di cui indossa spesso le creazioni, è Willy Chavarria. Proprio con lo stilista americano (fondatore e direttore creativo del suo marchio omonimo) è volato a Londra in occasione dei Fashion Awards 2025 organizzati dal British Fashion Council. La serata ha visto il trionfo di Jonathan Anderson per la terza volta consecutiva: è ancora una volta lui lo Stilista dell'Anno agli Oscar della Moda. Mahmood per l'occasione ha stupito tutti con un nuovo hair look.

Immagine

Il cantante gioca molto con la sua immagine, dal punto di vista dell'abbigliamento e non solo. I capelli sono un focus su cui punta molto. In tour, per esempio, affidandosi alle sapienti mani del hairstylist Alfredo Cesarano, ha sfruttato le acconciature come mezzo di comunicazione. I capelli, in particolare i disegni nascosti tra i capelli, sono diventati parte integrante del look, per lanciare dei messaggi coerenti con il resto della scenografia. Nel corso degli anni lo abbiamo visto in tanti modi diversi: coi capelli lisci e la riga centrale, coi capelli afro, con le treccine, persino con baffi e pizzetto.

Immagine

Per la serata londinese, ha ben pensato di azzardare ancora e il cambiamento è stato accolto con benevola ironia da parte di fan e follower. Appena ha condiviso le foto su Instagram, infatti, subito i fan si sono scatenati con le battute e con i paragoni. Mahmood stesso ci ha scherzato sù, paragonandosi a Yubaba, la strega e proprietaria dei bagni pubblici del film La città incantata. Stessi maxi orecchini a bottone, ma anche stessa acconciatura!

Leggi anche
Sienna Miller col pancione sul red carpet dei Fashion Awards: annuncia la gravidanza con l’abito trasparente
Immagine

Il cantante, infatti, ha stupito tutti con una chioma vaporosa e morbida, quasi "cotonata", in stile anni Ottanta. Qualcuno in lui ha rivisto la classica signora ottantenne, benestante, che si mette in tiro la domenica mattina per la Messa, vestendosi elegante e facendosi la piega dal parrucchiere. "Is zia Carmelina season" ha commentato il cantante, pronto dunque a vestire i panni della nonnina: un po' anzianotta magari, ma sempre trendy.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Salute
e benessere
Quanto zucchero posso mangiare, il medico spiega qual è il limite
La farina è cancerogena? Il medico: "Legame indiretto, consumo eccessivo può aumentare rischio oncologico"
La farina è cancerogena? Il medico: "Legame indiretto, consumo eccessivo può aumentare rischio oncologico"
Come gestire l'attacco di panico: "Il problema è la paura che torni, quando ne hai uno lo ricordi tutta la vita"
Come gestire l'attacco di panico: "Il problema è la paura che torni, quando ne hai uno lo ricordi tutta la vita"
Stitichezza, tra falsi miti e abitudini sbagliate
Stitichezza, tra falsi miti e abitudini sbagliate
Quali sono le cause della troppa fame e della continua ricerca di cibo
Quali sono le cause della troppa fame e della continua ricerca di cibo
I segnali che il corpo ci dà quando una relazione non va bene
I segnali che il corpo ci dà quando una relazione non va bene
Come funziona la Dieta Kyminasi
Quando mangiare per dimagrire: "Questione di regolarità"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views