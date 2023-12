Mahmood irriconoscibile con treccine e baffi: cambia look per annunciare la nuova data del tour Mahmood si sta preparando al prossimo Sanremo ma nel frattempo non dimentica i fan. Ha aggiunto una nuova tappa milanese al tour europeo e lo ha annunciato con un look inedito che lo ha reso quasi irriconoscibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver vinto per ben due volte il Festival di Sanremo, ora, a poche settimane dall'annuncio ufficiale di Amadeus, si prepara per tornare all'evento canoro più in vista del nostro paese. Nel frattempo, però, non dimentica gli appuntamenti con i fan. A partire dalla prossima primavera diventerà protagonista di un nuovo tour europeo, alle cui tappe già in programma ne ha aggiunta una inedita nelle ultime ore. Per dare l'annuncio ai followers ha creato un post social ad hoc, lasciando tutti senza parole con un look inedito che lo ha reso quasi irriconoscibile: ecco come è apparso il cantante.

Il nuovo hair look di Mahmood

Al motto di "Milano raddoppia. Impazzito", Mahmood ha annunciato che nella prossima primavera terrà non uno ma due concerti al Fabrique di Milano, il primo il 17, il secondo il 18 maggio. Ha accompagnato la didascalia a una serie di foto all'insegna del fashion nelle quali ha sfoggiato un hair look tutto nuovo. Da qualche tempo a questa parte portava i capelli più lunghi del solito e dall'effetto messy ma ora è tornato alle treccine "attaccate" alla testa, meglio note come boxer braids, le stesse che aveva già sperimentato nel video di Cocktail d'amore. Questa volta, però, non ha portato la barba incolta, l'ha rasata quasi totalmente, lasciando in evidenza un maxi baffo. Complici, poi, gli occhiali da sole scuri indossati di sera, il cantante sembrava quasi essere un'altra persona.

Mahmood in Balenciaga

Mahmood punta sullo stile futuristico

Il look dark sfoggiato da Mahmood è lo stesso che di recente aveva indossato sul palco. Sotto consiglio della fidata stylist Ilaria Di Gasparro, il cantante si è affidato all'esuberanza di Balenciaga abbinando una giacca sportiva con le spalline imbottite a un paio di occhiali da sole dalla linea geometrica, tutto in nero (prezzi rispettivamente 1.850 e 425 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di pantaloni oversize in tinta e delle esuberanti sneakers con la zeppa a carrarmato, per la precisione le New Rock di Vetements. Anche sul palco di Sanremo punterà su uno stile tanto futuristico? L'unica cosa certa è che di sicuro tornerà a lasciare tutti senza parole con la sua passione per il glamour.