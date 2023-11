Mahmood cambia look: con le treccine annuncia l’uscita del nuovo singolo A partire da oggi Cocktail d’Amore, il nuovo singolo di Mahmood, è fuori: ecco come ha annunciato l’arrivo della hit su tutte le piattaforme digitali.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è tornato e sembra essere destinato a dominare le classifiche autunnali. Dopo un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori, ha cancellato "a sorpresa" tutti i post dal suo profilo social per poi annunciare l'uscita di Cocktail d'amore, il nuovo singolo che anticipa una serie di pezzi che ha scritto negli ultimi mesi (e di cui va molto fiero come lui stesso ha spiegato in una Stories). La canzone è fuori da oggi: si tratta di una ballata malinconica prodotta da Dardust che, sebbene abbia fatto "storcere il naso a Cristiano Malgioglio a causa del titolo, è in pieno stile Mahmood. Ecco come si è mostrato il cantante a poche ore dall'arrivo della hit su tutte le piattaforme digitali.

Mahmood in versione "casalinga"

Per lanciare Cocktail d'Amore Mahmood si era lasciato immortalare in boxer e canotta in una location futuristica realizzata con la tecnologia 3D, ora è tornato a posare in intimo ma in una versione più casalinga. A poche ore dall'uscita del pezzo ha postato sui social uno scatto realizzato in una camera da letto, nel quale lui appare semi steso con indosso dei pantaloncini intimi bianchi dalla silhouette oversize, un paio di calzettoni di spugna total white e una felpa grigia con cappuccio, la cui zip è stata lasciata semi aperta così da rivelare il petto muscoloso.

Mahmood lancia Cocktail d’Amore

Il nuovo hair look di Mahmood

A fare la differenza nel look di Mahmood è stata l'acconciatura inedita. Complice il fatto che forse in questi mesi di scrittura i capelli gli sono cresciuti, ha pensato bene di non tagliarli e di legarli in delle originali boxer braids, meglio note come le "treccine attaccate alla testa". Ha così messo in risalto i lineamenti del viso, rivelando anche una sensuale barba incolta e scura. Nelle Stories postate poco prima dell'uscita di Cocktail d'Amore, però, il cantante aveva i capelli "al naturale", dunque probabilmente la trasformazione hair è legata esclusivamente al video della hit: quando lo mostrerà finalmente ai fan?