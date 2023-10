Mahmood lancia Cocktail d’amore: posa in boxer e canotta con uno scheletro all’orecchio Mahmood è tornato, il prossimo venerdì lancerà il suo nuovo singolo intitolato Cocktail d’amore. Sui social ha dato una piccola anteprima del video: ecco cosa ha indossato nell’inedito scatto.

A cura di Valeria Paglionico

Era da diversi mesi che Mahmood si era preso una temporanea pausa dalla musica ma ora è tornato e sembra essere destinato a scalare le classifiche. Nei giorni scorsi aveva cancellato tutti i post presenti su Instagram, lasciando così intendere ai fan che presto ci sarebbe stato un grande annuncio. Ieri sera, poi, la comunicazione ufficiale è arrivata: il prossimo venerdì il cantante lancerà il suo nuovo singolo intitolato Cocktail d'amore (nome che ha già fatto "storcere il naso" a Cristiano Malgioglio). Per l'occasione il cantante ha posato in una versione iper sensuale, anticipando il video che accompagnerà la hit.

Lo scatto futuristico di Mahmood

Cocktail d'amore, il nuovo singolo di Mahmood, è stato prodotto da Dardust ed è una ballata malinconica che descrive la fine di una relazione ripercorrendo i ricordi di coppia, dai viaggi ai momenti più semplici, fino ad arrivare ai rimpianti. Sarà fuori il 3 novembre, giorno in cui verrà rilasciato sia in radio che su tutte le piattaforme digitali, e si preannuncia un vero e proprio tormentone. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata la cover con cui il cantante ha dato l'annuncio: è stata curata dal visual artist e fotografo Frederik Heyman, che con l'aiuto della tecnologia 3D ha dato vita a un immaginario surreale e futuristico.

Mahmood in Louis Gabriel Nouchi

Mahmood posa in intimo

Mahmood ha posato su una statua a forma di dragone realizzata con gli effetti speciali in 3D ma, nonostante la "location" futuristica, per quanto riguarda lo stile ha puntato sull'effetto minimal. Niente giacche, gonne o tacchi, ha preferito un semplice completo intimo total white. Ha abbinato una canotta classica a un paio di boxer con cut-out laterali, tutto in jersey bianco firmato da Louis Gabriel Nouchi. Piedi nudi, viso illuminato dallo schermo di un laptop e un unico accessorio originale: un orecchino a forma di scheletro della collezione di Raf Simons. Nel video di Cocktail d'amore si scoprirà il motivo per cui il cantante ha indossato il pendente skeleton?