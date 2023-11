Mahmood tra le strade di Napoli in Cocktail d’amore: “Girare il video in centro è stato magico” È uscito oggi il video di Cocktail d’amore, il nuovo singolo di Mahmood: ecco dove è stato girato e alcune curiosità sulle riprese che ci ha rivelato il cantante in persona.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è tornato a fare musica dopo un lungo periodo di pausa. Era da quando aveva portato a termine il tour europeo che aveva fatto "perdere le sue tracce" ma la verità è che si era semplicemente chiuso in studio a scrivere e a incidere dei nuovi pezzi. La scorsa settimana, poi, per i fan l'attesa è finalmente finita: il annunciato l'uscita del nuovo singolo intitolato Cocktail d'amore ma solo oggi ha rilasciato il video che l'accompagna. Per le riprese ha scelto Napoli, dove proprio nei giorni scorsi era stato avvistato mentre correva a petto nudo tra i vicoli del centro, e ai microfoni di Fanpage.it ha rivelato di essere stato letteralmente conquistato dall'atmosfera e dal mood della città. Ecco tutte le location apparse nel nuovo video del cantante.

L'esperienza di Mahmood a Napoli

Ieri Mahmood ha presentato ufficialmente il suo nuovo singolo a Milano e ne abbiamo approfittato per fargli qualche domanda sul video appena uscito girato dai registi Torso tra le strade del centro di Napoli. Vicoli affollati, pizze a portafoglio e bucato steso fuori i balconi: l'atmosfera partenopea ha letteralmente conquistato il cantante. Le sue parole sono state: "Per me girare a Napoli è stato magico, credo sia stato uno dei set più fichi da quando faccio video. Eravamo tra le strade del centro, dovevo fare avanti indietro in questa strada correndo e ho chiesto un caffè perché mi stavo addormentando. Stavo per berlo e a un certo punta una signora che passava mi chiede "Ma quello è un caffè?", io le chiedo se ne vuole un po' e lei mi risponde "Sì, un goccio grazie", io le faccio "Ma non ho bicchieri, lei è schizzinosa?", lei mi dice no e dopo di me beve il suo goccio di caffè. Questo per dire che c'è proprio un mood a Napoli, è stato proprio bello girare là".

Mahmood tra i vicoli di Napoli

Qual è il significato del video di Cocktail d'amore

Perché nel video di Cocktail d'amore Mahmood corre a petto nudo tra i vicoli di Napoli? A spiegarcelo è stato proprio lui: il protagonista della storia è un ragazzo che passa il tempo tra le mura di casa a giocare con la Play Station ma, nel momento in cui sogna di trasformarsi nel personaggio del videogame, si trasforma e comincia a vagare tra le vie della città partenopea. Il suo desiderio ricorrente? Avere le ali di Pegaso, ovvero il simbolo del sostegno che tutti vorremmo avere all'interno di una relazione. "Vorrei che tu mi capissi quando cadevo giù" è il verso che meglio incarna il concetto: ognuno di noi ha paura di perdere il sostegno stabile che lo aiuta nei momenti di down.