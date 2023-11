Mahmood, il significato della copertina di Cocktail d’amore: “È un racconto dal messaggio folle” Mahmood ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Cocktail d’amore, accompagnandolo a una copertina futuristica in cui appare in boxer e canotta. Qual è il significato simbolico della foto? A spiegarcelo è stato il cantante in persona.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è tornato a fare musica, da qualche settimana ha lanciato Cocktail d'amore, primo singolo che anticipa il prossimo album, e ora lo sta promuovendo tra ospitate in tv, ultima tra tutte quella da Fiorello a Viva Rai 2!, e presentazioni esclusive. La hit è stata accompagnata da un video girato tra i vicoli di Napoli ma in quanti hanno fatto caso alla cover del pezzo in cui il cantante appare in canotta e boxer? La foto nasconde un profondo significato simbolico e a spiegarcelo è stato proprio Mahmood. A Fanpage.it lo abbiamo intervistato alla serata di presentazione del singolo: ecco cosa ha dichiarato.

La passione di Mahmood per il mondo anime e manga

La copertina del nuovo singolo di Mahmood è firmata da Frederik Heyman, un artista a cui il cantante è molto legato ma con cui ha avuto il piacere di collaborare solo di recente. Nella foto il cantante posa tranquillo e rilassato con un pc portatile tra le mani ma, invece di essere seduto su un letto, si trova su un drago realizzato in 3D. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, quello raffigurato non è un animale mitologico e a spiegarlo è stato Mahmood in persona con queste parole: "In realtà quello in copertina non è un drago è un Pegaso, vuole riprendere quel lato orientale a cui mi ero ispirato già per Inuyasha perché sono sempre stato un grande fan del mondo anime e manga".

Mahmood in Cocktail d’Amore

Perché nella cover del singolo ci sono mozziconi di sigaretta e cocktail marci

Il pc nella cover è solo un pretesto per richiamare il ritornello del brano che recita "Io credevo fosse più tenero farlo davanti al pc. Se mi amerai, fallo così". A tal proposito Mahmood ha dichiarato: "Non si tratta di sesso online, qui volevo raccontare il momento in cui si utilizza la scusa di vedere un film a letto, in realtà poi si finisce a fare sesso". Per lui però la parte più suggestiva della copertina è quella inferiore, dove compaiono mozziconi di sigaretta e cocktail marci: si tratta di una ricreazione del "cocktail d'amore" e di una serata a Berlino con laser light, scritte che riprendono i messaggi lasciati nei bagni dei club, compresi numeri di telefono e scritte volgari (alcune anche in tedesco). "In questa cover si mischiano tante cose, è proprio un racconto. Credo che Frederik sia bravissimo a raggruppare tanti mondi diversi per dare un unico messaggio che di base è un po' folle", queste sono state le parole con cui il cantante ha voluto rendere omaggio all'artista scelto per il suo ritorno alla musica.