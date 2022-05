Mahmood cambia look dal barbiere: stupisce i fan con baffi e pizzetto Mahmood si è divertito a sperimentare dei look nuovi: eccolo dal barbiere, prima col pizzetto e poi con degli inediti baffi.

A cura di Giusy Dente

Mahmood si sta godendo in pieno questo momento di grande successo. Il cantante è noto sulla scena musicale già da diversi anni: decisiva è stata la partecipazione al Festival di Sanremo del 2019, che ha vinto col brano Soldi. La consacrazione, però, è arrivata quest'anno. La sua seconda partecipazione alla kermesse gli è valsa una seconda vittoria, in coppia con Blanco. I due hanno portato la canzone Brividi anche all'Eurovision e ora sono impegnati con le rispettive tournée in giro per l'Italia. Dopo Milano, per Mahmood sarà la volta di Roma, Brescia, Pordenone, Taormina e tante altre tappe, che lo terranno impegnato da luglio a settembre. E chissà: forse salirà sul palco con un look inedito.

Mahmood icona di stile e unicità

Mahmood è un artista talentuoso, che è riuscito a imporsi all'attenzione di pubblico e critica con la voce e con lo stile. Oltre alla musica, presto ha cominciato ad affacciarsi anche al mondo della moda, che ha notato in lui qualcosa di unico e diverso. Il 29enne fa parte di una generazione che, a differenza di quella precedente, vive in modo diverso il rapporto con gli stereotipi e i canoni imposti: alle aspettative altrui e ai codici comportamentali e stilistici, lui oppone nient'altro che se stesso e il proprio gusto personale. Ecco perché si sente a proprio agio tanto con la tuta quanto con la gonna o con il crop top, moda che ha lanciato proprio lui. L'abbigliamento (ma anche la nudità) sono un manifesto di libertà che punta anche al superamento della divisione tra maschile e femminile, che in alcuni casi può diventare una gabbia di sofferenza.

Il cantante rivoluziona la propria immagine

Pur sperimentando molto coi look, sul resto Mahmood è sempre rimasto fedele allo stesso stile. Ma chissà, forse ha in serbo qualche sorpresa per fan e follower, o forse si è solo divertito a guardarsi allo specchio vedendo riflesso un volto "nuovo". Ha condiviso su Instagram dei selfie scattati dal barbiere, che ha sperimentato sul viso del cantante delle rasature alternative, una con il pizzetto e un'altra addirittura coi baffi, che non gli avevamo mai visto. Chissà quale versione chi lo segue da tempo amerà di più.